Das milde und sonnige Wetter begünstigt den Pollenflug. In nächster Zeit ist zudem kaum Regen in Sicht, der die Belastung verringern könnte.

In diesen letzten Februar-Tagen ist es ausserordentlich mild mit 15 bis 20 Grad, dazu gibt es viel Sonnenschein. Obwohl es am Wochenende etwas weniger warm wird, ist es bis auf Weiteres für die Jahreszeit mild und meist auch trocken. Somit bleibt die Pollenkonzentration von Haseln und Erlen hoch.

Legende: Der Hasel blühte dieses Jahr im Schnitt rund zwei Wochen früher als normal. Werner Krebs

Mehr Pollen bei Wärme

Hohe Temperaturen und Sonnenschein fördern

die Reifung der Pollen

das Öffnen der Blüten

die Freisetzung der Pollen in die Luft

Viele Haselsträucher haben bereits geblüht und die Erlenpollen gewinnen allmählich die Überhand.

Legende: Die Erlenpollen nehmen zu. Joseph Brunner

Im Tessin fliegen bald schon die ersten Eschenpollen. Die meisten Leute sind jedoch auf Birken- und Gräserpollen allergisch. Bei den Birken beginnt die Blüte meist Mitte bis Ende März, bei den Gräsern im April oder Mai.

