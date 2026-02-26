 Zum Inhalt springen

Pollenprognose Hatschi! – Starke Pollenbelastung

Das milde und sonnige Wetter begünstigt den Pollenflug. In nächster Zeit ist zudem kaum Regen in Sicht, der die Belastung verringern könnte.

26.02.2026, 15:35

In diesen letzten Februar-Tagen ist es ausserordentlich mild mit 15 bis 20 Grad, dazu gibt es viel Sonnenschein. Obwohl es am Wochenende etwas weniger warm wird, ist es bis auf Weiteres für die Jahreszeit mild und meist auch trocken. Somit bleibt die Pollenkonzentration von Haseln und Erlen hoch.

Pollenblüten an Baum
Legende: Der Hasel blühte dieses Jahr im Schnitt rund zwei Wochen früher als normal. Werner Krebs

Mehr Pollen bei Wärme

Hohe Temperaturen und Sonnenschein fördern

  • die Reifung der Pollen
  • das Öffnen der Blüten
  • die Freisetzung der Pollen in die Luft
Viele Haselsträucher haben bereits geblüht und die Erlenpollen gewinnen allmählich die Überhand.
Autor: aha! Allergiezentrum Schweiz
Nahaufnahme von Erlenkätzchen an einem Ast im Freien.
Legende: Die Erlenpollen nehmen zu. Joseph Brunner

Im Tessin fliegen bald schon die ersten Eschenpollen. Die meisten Leute sind jedoch auf Birken- und Gräserpollen allergisch. Bei den Birken beginnt die Blüte meist Mitte bis Ende März, bei den Gräsern im April oder Mai.

Mit der Pollen-Prognose von SRF Meteo sind Sie über die Gesamtbelastung und auch die verschiedenen Pollenarten der nächsten vier Tage informiert.

Meteo SRF 1, 12.50, 26.02.26

