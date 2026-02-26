In diesen letzten Februar-Tagen ist es ausserordentlich mild mit 15 bis 20 Grad, dazu gibt es viel Sonnenschein. Obwohl es am Wochenende etwas weniger warm wird, ist es bis auf Weiteres für die Jahreszeit mild und meist auch trocken. Somit bleibt die Pollenkonzentration von Haseln und Erlen hoch.
Mehr Pollen bei Wärme
Hohe Temperaturen und Sonnenschein fördern
- die Reifung der Pollen
- das Öffnen der Blüten
- die Freisetzung der Pollen in die Luft
Viele Haselsträucher haben bereits geblüht und die Erlenpollen gewinnen allmählich die Überhand.
Im Tessin fliegen bald schon die ersten Eschenpollen. Die meisten Leute sind jedoch auf Birken- und Gräserpollen allergisch. Bei den Birken beginnt die Blüte meist Mitte bis Ende März, bei den Gräsern im April oder Mai.
Mit der Pollen-Prognose von SRF Meteo sind Sie über die Gesamtbelastung und auch die verschiedenen Pollenarten der nächsten vier Tage informiert.