 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Raureif, Eisblumen und Haareis Die schönsten Bilder vom frostigen Morgen

In der Nacht auf Mittwoch gab es zum ersten Mal in dieser Saison verbreitet Frost. Das führte nicht nur zu vereisten Autoscheiben, es bildeten sich vielerorts Raureif und andere fotogene Eisgebilde. Vielen Dank für die vielen schönen #SRFMeteoBilder.

Autor: 

19.11.2025, 15:06

Teilen

Raureif und Raueis

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Malters/LU . Wenn die Luft feucht und die Nacht frostig ist, lagern sich winzige Eiskristalle auf kalten Oberflächen ab. Bildquelle: Urs Gutfleisch.
    Mit Raureif bedeckte Herbstblätter im Morgenlicht.
  • Bild 2 von 6. Luzern/LU. Die Kristalle wachsen aus kondensiertem Wasserdampf, der direkt zu Eis wird. Bildquelle: Raimund Erni.
    Gefrorene Grashalme bei Sonnenaufgang.
  • Bild 3 von 6. Lyss/BE. Raureif bildet sich bevorzugt an exponierten Stellen wie Gräsern, Blättern oder Zäunen. Bildquelle: Ueli von Känel.
    Drei gefrorene bunte Blätter auf Gras.
  • Bild 4 von 6. Reutigen/BE. Die filigranen Strukturen entstehen oft bei klarem Himmel, wenn die Wärme ungehindert ins All abstrahlt. Bildquelle: Werner Krebs.
    Zwei rosa Rosen mit Frost.
  • Bild 5 von 6. Thun/BE. Je länger der Frost dauert, desto länger und dichter wird der Raureif. Bildquelle: Ursula Grünenwald.
    Nahaufnahme einer frostbedeckten roten Rose.
  • Bild 6 von 6. Steckborn/TG. Sobald die Sonne scheint, schmilzt das frostige Kunstwerk meist innerhalb weniger Minuten. Bildquelle: Agnes Fröhlich.
    Naheaufnahme von Blättern mit Raureif.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eisblumen und Haareis

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 8. Ammerzwil/BE. Tipp für kalte Nächte: Gefrorene Seifenblasen verwandeln sich in zerbrechliche Kugeln voller Eisblumen. Bildquelle: Sarah Rappo.
    Gefrorene Seifenblase auf frostigem Boden.
  • Bild 2 von 8. Wigoltingen/TG. Das hier ist Haareis. Es entsteht, wenn feuchtes Holz bei Frost Wasser ausstösst, das sofort gefriert. Bildquelle: Anja Sonderegger.
    Haareis auf Herbstlaub im Wald.
  • Bild 3 von 8. Santeberg/LU. Die Pilze im Holz ermöglichen den Wasserfluss und sorgen dafür, dass die feinen Eisfäden stabil bleiben. Bildquelle: Adelheid Blum.
    Nahaufnahme von Haareis auf einem Ast im Wald.
  • Bild 4 von 8. Olten/SO. Die filigranen Strukturen entstehen nur bei Temperaturen knapp unter null Grad und schmelzen bei Sonnenschein rasch. Bildquelle: Walter Marti.
    Haareis auf einem Ast zwischen Blättern und Moos.
  • Bild 5 von 8. Uttwil/TG. Eisblumen zeigen sich vor allem an schlecht isolierten Fenstern. Bildquelle: Dani Rüede.
    Eisblumen auf einer Fensterscheibe vor unscharfem Hintergrund.
  • Bild 6 von 8. Nürensdorf/ZH. Wenn warme Raumluft auf kaltes Glas trifft, gefriert der Wasserdampf direkt zu Eis. Bildquelle: Reka Sutter.
    Eisblumenmuster auf Glas vor blauem Himmel.
  • Bild 7 von 8. Uttwil/TG. Aus winzigen Kristallkeimen wachsen feine Strukturen, die sich wie Blüten über die Scheibe ausbreiten. Bildquelle: Dani Rüede.
    Nahaufnahme von Eiskristallen auf Glas.
  • Bild 8 von 8. Schwyz/SZ. Die Muster entstehen durch unterschiedliche Wachstumsrichtungen der Eiskristalle bei Frost. Bildquelle: Mathias Kälin.
    Nahaufnahme von Eiskristallen bei Nacht.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Meteo, 19.11.25, 12:55

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)