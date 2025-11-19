Raureif, Eisblumen und Haareis - Die schönsten Bilder vom frostigen Morgen

In der Nacht auf Mittwoch gab es zum ersten Mal in dieser Saison verbreitet Frost. Das führte nicht nur zu vereisten Autoscheiben, es bildeten sich vielerorts Raureif und andere fotogene Eisgebilde. Vielen Dank für die vielen schönen #SRFMeteoBilder.