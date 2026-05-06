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Regenbogenwetter «Mini Farb und dini... gits en Rääägeboge»

Den Regenbogen kennen viele als ein Phänomen. Doch es gehört noch mehr dazu. Zum Beispiel Bögen mit unterschiedlicher Farbreihenfolge, helle Bereiche oder auch ein dunkles Band.

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06.05.2026, 16:44

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Sonnenschein und Regen... wo ist der Regenbogen??
Autor: Fast jede und jeder (bei SRF Meteo)

Mit etwas Glück können wir kurz darauf nicht nur einen Regenbogen, sondern eine Vielzahl optischer Phänomene beobachten. Diese sind immer in derselben Anordnung am Himmel zu finden.

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  • Bild 1 von 9. Sarnen/OW. Sowohl der helle als auch der dunkle Bereich sind besonders gut erkennbar, ebenso die umgekehrte Farbreihenfolge. Bildquelle: Monika Muff.
    Doppelter Regenbogen über grüner Landschaft mit Bergen.
  • Bild 2 von 9. Ennetbürgen/NW. Der rechte Rand des Regenbogens ist sehr intensiv gefärbt. Bildquelle: Ines Görner .
    Regenbogen über bergiger Landschaft mit See.
  • Bild 3 von 9. Alpnach/OW. Nicht ganz: Der Bergschatten schneidet das linke Ende ab. Bildquelle: Anita Britschgi.
    Doppelter Regenbogen über grüner Landschaft und Bergen.
  • Bild 4 von 9. Küssnacht a. R./SZ. Farbig, dunkel, farbig, hell! Bildquelle: Martina Steinger-Becker.
    Doppelter Regenbogen über Fluss und Hügel.
  • Bild 5 von 9. Moudon/VD. Sogar die drei Bäume passen unter den Regenbogen. Bildquelle: Elisabeth Hofer .
    Wiese mit drei Bäumen und doppeltem Regenbogen am Himmel.
  • Bild 6 von 9. Interlaken/BE. Ein Farbenspektakel über dem Brienzersee. Bildquelle: Regi Batt.
    Doppelter Regenbogen über einem See mit Bergen im Hintergrund.
  • Bild 7 von 9. Einsiedeln/SZ. Der Regenbogen ist deutlich farbiger als die Häuser darunter. Bildquelle: Rick Martin.
    Regenbogen über einer Stadtlandschaft bei Sonnenuntergang.
  • Bild 8 von 9. Hergiswil/NW . Saftige Wiesen, saftiger Regenbogen! Bildquelle: Andy Krähenbühl.
    Regenbogen über grüner Landschaft und See vor Bergen.
  • Bild 9 von 9. Sarnen/OW. Ein doppelter Regenbogen, wie er im Bilderbuch steht. Bildquelle: Marianne Glanzmann.
    Doppelter Regenbogen über Campingplatz mit Bäumen und Wohnmobilen.
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  • Hauptbogen (innen): Das bekannteste aller Phänomene! Es ist besonders farbintensiv. Bei seiner Entstehung wird das Licht im Tropfen einmal reflektiert und gebrochen. Dabei wird es in seine Spektralfarben aufgeteilt.
  • Nebenbogen (aussen): Er ist schwächer und die Farben treten in umgekehrter Reihenfolge auf. Das Licht wird nämlich zweimal in den Tropfen reflektiert. Häufig ist der blaue Bogen nicht mehr erkennbar.
  • Heller Bereich: Innerhalb des Hauptbogens werden alle Farben von den Regentropfen zu uns gelenkt. Zusammen ergeben alle Spektralfarben wieder weisses Licht.
  • (Alexanders) Dunkles Band: Der Bereich zwischen Haupt- und Nebenbogen erscheint dunkler als seine Umgebung. Der Grossteil des Lichts wird von dort nicht in Richtung des Betrachters gelenkt.
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  • Bild 1 von 7. Galgenen/SZ. Regenbögen sind im Abend- und Morgenrot auch roter. Bildquelle: Dora Diethelm.
    Doppelregenbogen über einer Wiese und einem Berg.
  • Bild 2 von 7. Oberurnen/GL. Das blaue Licht wird stark gestreut, sodass vor allem rotes Licht übrig bleibt. Bildquelle: Nils Reichlin .
    Regenbogen über einem Berg bei Sonnenuntergang.
  • Bild 3 von 7. Weesen/SG. Bildquelle: Julia Gurt.
    Doppelregenbogen über einem See und Bergen bei Sonnenuntergang.
  • Bild 4 von 7. Kerenzerberg/GL. Bildquelle: Brigitte Käslin.
    Doppelter Regenbogen über Landschaft mit Hügeln und Gebäuden.
  • Bild 5 von 7. Filzbach/GL. Bildquelle: Nils Landolt.
    Doppelter Regenbogen über grüner Landschaft bei Sonnenuntergang.
  • Bild 6 von 7. Jona/SG. Bildquelle: Gilbert Zellweger.
    Doppelter Regenbogen über einem Haus bei Sonnenuntergang.
  • Bild 7 von 7. Kerns/OW. Bildquelle: Sara Habermacher.
    Regenbogen über grünen Hügeln und Dorf.
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Und es gibt noch viel mehr: Es könnten theoretisch ganz viele Nebenbogen entstehen. Doch diese werden immer schwächer. Ein weiteres spannendes Phänomen sind die sogenannten «überzählige Bögen», die an das Farbenspiel angrenzen.

Landschaft mit Regenbogen und dunklem Himmel.
Legende: April 2023 Die Streifen innerhalb des Hauptbogens entstehen durch Interferenz. Franz Knuchel

SRF1 Meteo, 06.05.26, 19:55 Uhr

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