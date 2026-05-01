Bild des Monats - Das schönste Wetterfoto des Monats April 2026 ist gewählt

Goldenes Morgenlicht durchbricht den Nebel, taucht Hügel und Höfe in warme Ruhe, ein flüchtiger Moment voller stiller Magie. Diese grossartige Aufnahme von Tobias Messerli darf sich «Schönstes Bild des Monats April» nennen. Wir gratulieren herzlich.