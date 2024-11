Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bei SRF Meteo ging es in den letzten Tagen heiss zu und her: Wie viel Schnee fällt im Flachland? Wo muss vor Schnee und Glätte gewarnt werden? Wie stark ist der Südwestwind/Föhn?

Yeeeeeeeh

Dann ist es soweit: Luzern stellt einen Allzeit-Rekord auf! Noch nie in den letzten 140 Jahren wurde innerhalb von 24 Stunden so viel Neuschnee gemessen wie am Freitagmorgen.

Mit viel Enthusiasmus gab Felix Blumer die Neuschneemessungen vom Freitagmorgen bekannt: