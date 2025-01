Gestern Abend zeigten sich erneut Polarlichter am Schweizer Nachthimmel.

Polarlichter an Neujahr

Nicht nur in der Silvesternacht sondern auch am Abend von Neujahr gab es in der Schweiz Polarlichter zu sehen.

1 / 6 Bild 1 von 6 Legende: Gemäss Augenzeuge waren die Polarlichter in Bütschel/BE von blossem Auge gut zu sehen. Lukas Wyss

2 / 6 Bild 2 von 6 Legende: Röthenbach im Emmental/BE um 20 Uhr am 1. Januar Beat Arm

3 / 6 Bild 3 von 6 Legende: Matzendorf/SO am 1. Januar um 19 Uhr Erika Zaugg

4 / 6 Bild 4 von 6 Legende: Am Neujahrsabend in Vals/GR Wilfried Jörger

5 / 6 Bild 5 von 6 Legende: Aurora Borealis zum Jahreswechsel beim Nollen oberhalb von Hosenruck/TG Thomas Ammann

6 / 6 Bild 6 von 6 Legende: Rötliches Polarlicht in der Silvesternacht in Hildisrieden/LU Luzia Kaufmann

Verblüffender als die Intensität der Polarlichter war deren Timing: Um ziemlich genau 0:00 Uhr waren sie am hellsten - und übrigens gut auf Webcams diverser Berggipfel zu sehen. Dann hatten sie noch nicht genug und machten am Neujahrsabend weiter. Dass die Polarlichter aktiv waren, bestätigte auch folgende Augenzeugin, welche in Island Neujahr feierte:

Legende: Neujahrsgrüsse aus Island (Reykjanesfōlkvangur) Susanne Linder

Oder ähnlich spektakuläre Grüsse von unserem Augenzeugen aus Finnland:

Legende: Polarlichter in Äkäslompolo Fabian Tschümperlin

Haben Sie Ähnliches beobachtet? Wir würden uns sehr über weitere Bilder aus der vergangenen Nacht freuen.

Unter folgendem Link: