Das sonnige und ungewöhnlich warme Frühlingswetter lockt derzeit viele Menschen ins Freie, doch nicht alle können es unbeschwert geniessen.

Mit den hohen Temperaturen werden grosse Mengen an Pollen freigesetzt, besonders von der Birke. Birkenpollen gehören zu den stärksten Auslösern von Heuschnupfen. Da sie sehr klein sind, können sie tief in die Atemwege gelangen. Zudem werden sie vom Wind über weite Distanzen transportiert.

Bereits ab rund 300 Pollen pro Kubikmeter Luft gilt die Belastung als sehr hoch. In den vergangenen Tagen wurden an einzelnen Messstationen jedoch Werte deutlich über 2000 gemessen. Auch die Esche blüht landesweit und verstärkt die Belastung zusätzlich.

Kreuzreaktionen bei Birkenallergie

Menschen mit Birkenallergie reagieren häufig auch auf Nüsse, Mandeln sowie Kern- und Steinobst wie Äpfel, Pfirsiche oder Kirschen. Wenn es beim Essen im Mund juckt, sollte man auf diese Lebensmittel besser verzichten.

Erst ab Sonntag deutliche Entlastung

Bis Sonntag bleibt die Pollenbelastung unter Hochdruckeinfluss sehr hoch. Die schwache Kaltfront die uns am Freitag erreicht, dürfte höchstens für eine kurze Entlastung sorgen. Erst ab Sonntag wird es wahrscheinlich verbreitet nass, was für eine deutliche Linderung sorgen dürfte. Hier finden Sie unseren aktuellen Wetterbericht.