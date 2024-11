Per E-Mail teilen

Heute hat aus Westen teils kräftiger Schneefall bis ins Flachland eingesetzt. Dabei können vor allem im zentralen und östlichen Mittelland bis Freitagmorgen 10 bis 30 cm Neuschnee fallen. In leicht erhöhten Lagen ist lokal noch etwas mehr möglich.

1 / 9 Legende: Cevio/TI Karin Erni 2 / 9 Legende: Luzern Viviane Bürgler 3 / 9 Legende: Wabern/BE Urs Zauner 4 / 9 Legende: Malters/LU Urs Gutfleisch 5 / 9 Legende: Bern Luciano Moraschinelli 6 / 9 Legende: Ebnat-Kappel/SG Anita Heeb 7 / 9 Legende: Muttenz/BL Peter Wehrli 8 / 9 Legende: Ostermundigen/BE Yoann Zimmermann 9 / 9 Legende: Orselina/TI Romana Strebel

Ungefähr südwestlich des Kantons Aargau sowie in Teilen der Zentralschweiz und des Tessins regnet es bis am späten Abend vorübergehend. So wird der Schnee zu Matsch oder stellenweise auch ganz weggehen.

Wie weit die mildere Luft nach Osten vorstösst, ist nicht ganz klar. In der Nacht zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze wieder bis ganz runter. Gleichzeitig lassen die Schneefälle im Flachland nach. Mehr dazu hier:

Beim vielen Schnee geht ein weiterer Meteo-Gast beinahe unter. In der Höhe weht stürmischer bis zum Teil orkanartiger Südwestwind. Auch der Föhn ist stellenweise stürmisch.