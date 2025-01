Vor Heiligabend und Ende letzter Woche kamen sehenswerte Neuschneemengen zusammen. So zeigte sich sogar das Flachland bis Sonntagmorgen teils noch im weissen Kleid. Dem setzte die Kombination aus Warmfront und Föhnsturm ein Ende. Am Sonntag regnete es mit der Warmfront zum Teil bis auf 2000 m. Am Montag tobte ein Föhnsturm in den Alpen mit Böen von über 100 km/h und Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad.

So verwandelten sich die tieferen Lagen, zum Beispiel rund um den Vierwaldstättersee, von weiss zu grün. In erhöhten Lagen sank die Schneehöhe von Sonntag auf Dienstag teils über 20 cm.

Legende: Den Schneehöhen ging es an den Kragen. SRFMeteo

Wie geht es weiter?

Es bleibt bis Samstag sehr dynamisch, danach bringt ein Hoch ruhigeres und sonniges Bergwetter. Nun kommt aber am Mittwoch zuerst mal die nächste Warmfront und die Schneefallgrenze steigt auf 1300 bis 2000 m an. Im Berner Oberland kann es mit stürmischem Südwestwind bis 2200 m hinauf regnen. Am Donnerstag liegt die Schneefallgrenze zwischen 1400 und 1600 m und sinkt in der Nacht auf Freitag wieder bis in tiefere Lagen.

Legende: Achterbahnfahrt der Schneefallgrenze SRFMeteo

Erst ab Sonntag macht der Regen und der Schnee für einige Tage Pause. Dank relativ trockener Luft wird der Schnee in den Bergen aber kaum so stark angeknabbert wie beim vergangenen Föhnsturm.