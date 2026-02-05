oberhalb von 1200 bis 1700 Metern ab Dienstagnachmittag immer wieder Schneefall

in den westlichen Alpen viel Neuschnee, stellenweise über einen Meter

im Flachland vorläufig kein Winter-Comeback

Frühling statt Winter

Zur Zeit kommen im Flachland bereits Frühlingsgefühle auf: Die Höchsttemperaturen liegen meist zwischen 6 und 11 Grad. Zudem fliegen viele Haselpollen durch die Luft.

4. Februar 2026: Frühlingsgefühle an der Aare. Lucie Haas

5. Februar: Nur noch Schneereste auf der Sattelegg/SZ auf rund 1200 Meter Höhe. Yuriria Schriber-de Buen

Auch in den Bergen herrscht alles andere als tiefster Winter. Die Schneehöhen sind laut dem SLF schweizweit unterdurchschnittlich, stellenweise liegt nicht einmal ein Drittel der um diese Jahreszeit üblichen Schneehöhe.

Winter-Comeback in der Höhe...

Für den Schneemangel in der Höhe sind nicht primär die hohen Temperaturen, sondern der fehlende Niederschlag verantwortlich. Zuletzt brachten schwache Störungen nur wenig Schneefall. In der kommenden Woche stellt sich die Wetterlage um. Ab Dienstag ziehen vom Atlantik her mit kräftigem Westwind immer wieder Zonen mit feuchter Luft zu uns.

Legende: Dieses Modell berechnet in den westlichen Alpen bis Freitagmorgen, 13. Februar lokal über einen Meter Neuschnee. MetMaps: Wettermodell ECMWF

Die Schneefallgrenze pendelt bis Freitag, 13. Februar zwischen 1200 und 1700 Metern. Darüber kommt einiges an Neuschnee zusammen. Am meisten fällt voraussichtlich in den Westschweizer Alpen und im Unterwallis mit örtlich über einem Meter.

...und im Flachland?

Für Schnee bis in tiefe Lagen ist es in der kommenden Woche noch zu mild - es erwartet uns wechselhaftes und windiges Regenwetter.

In der Woche vom 9. bis zum 16. Februar bleiben die Temperaturen in der Schweiz überdurchschnittlich. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts www.ecmwf.int

In der darauffolgenden Woche zeigen die Trendberechnungen der Jahreszeit entsprechende Temperaturen. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts www.ecmwf.int

Die Unsicherheiten sind noch gross, aber einige Modelle deuten ab dem Wochenende vom 14./15. Februar eine Abkühlung und ein Absinken der Schneefallgrenze an. Hier halten wir Sie in den kommenden Tagen auf dem Laufenden.