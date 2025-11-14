In der letzten Woche haben der Bund und die ETH Zürich die neuen Klimaszenarien CH2025 für die Schweiz vorgestellt. Im Kern hat sich beim erwarteten Schweizer Klima nichts verändert. Alles andere wäre angesichts der klaren Forschungslage verwunderlich gewesen. Die Schweiz muss sich einstellen auf:
- extremere Hitze,
- trockenere Sommer,
- mehr Starkniederschlag,
- weniger Schnee.
Trotzdem gibt es in den neuen Klimaszenarien viele neue Erkenntnisse. Welche sind die Wichtigsten?
Es wird verständlicher
Die erwartete Klimazukunft der Schweiz wird in den neuen Szenarien simpler ausgewiesen. Die Szenarien orientieren sich an sogenannten GWLs (Global Warming Levels). Das ist der globale Temperaturanstieg seit vorindustrieller Zeit. In den neuen Klimaszenarien kann man beispielsweise ablesen: Wenn der globale Temperaturanstieg 3 Grad beträgt, wird es in der Schweiz voraussichtlich 4.9 Grad wärmer. Es ist darum bei den neuen Klimaszenarien nicht mehr nötig Emissionsszenarien wie RCP 8.5 oder SSP2-4.5 zu kennen.
Sauberere Luft ist wärmere Luft
Die projizierte Erwärmung in den neuen Szenarien ist etwas grösser geworden (10 bis 15 % mehr bei 3 Grad globaler Erwärmung). Der Grund liegt in der Luftqualität. Neuere Klimamodelle berücksichtigen Aerosole, sozusagen die «Dreckpartikel» in der Luft. Da die Luftqualität besser wurde und in Zukunft noch besser werden wird, erreicht mehr Sonnenlicht die Erde. Dies verstärkt den erwarteten Temperaturanstieg.
Waldbrände und Hagel nehmen zu
Einige Aspekte im neuen Klimabericht sind komplett neu. Dies, weil sie auf Resultaten sehr neuer Forschungsarbeiten beruhen. Erstmals werden beispielsweise Aussagen zu Hagel und Waldbrandgefahr gemacht. Die Waldbrandgefahr wird im wärmeren Klima zunehmen. Vielerorts wird sich die Anzahl Tage mit hoher Waldbrandgefahr in einer drei Grad wärmeren Welt etwa verdoppeln. Bei Hagel und Hagelschäden ist ebenfalls mit einer Zunahme zu rechnen, zumindest auf der Alpennordseite.
Was sagen die neuen Klimaszenarien zu Waldbrandgefahr oder Hitzetagen in Ihrer Nähe aus? Hier können Sie nachsehen.