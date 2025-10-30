ab Montag einige sonnige Tage

von Tag zu Tag etwas milder, mit Höchstwerten bis 15 Grad im Norden und 18 Grad im Süden

im Mittelland zumindest am Vormittag Nebel

In der Meteorologie gibt es sogenannte Singularitäten, also Ereignisse, die immer wieder um dieselbe Jahreszeit eintreffen. Einer davon ist der Martinisommer. Man sitzt dann typischerweise auf einer Terrasse mit einem Drink in der Hand und fühlt sich wie James Bond. Nein, natürlich nicht.

Legende: Sonnig und allmählich milder SRF Meteo

Martinstag

Der Ausdruck Martinisommer geht auf den Martinstag zurück, benannt nach dem heiligen Martin von Tour. Der Martinisommer wäre also mildes und meist sonniges Wetter um den 11. November. Ob es dieses Jahr einen typischen Martinisommer gibt, lässt sich noch nicht sagen, aber für einen verfrühten Martinisommer sollte es nächste Woche reichen.

