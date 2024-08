Zum Ende des Sommers wird es nochmals heiss: Am Samstag werden 30 bis 33 Grad erwartet. Genau vor einem Jahr, am 24. August 2023, wurde es sogar noch heisser. Damals war es mit 34 bis 39 Grad der heisseste Tag des Jahres.

Die letzten Tage gewöhnte man sich im Norden bereits an etwas gemässigtere Temperaturen, kühlere Nächte liessen uns deutlich besser schlafen als in der Woche zuvor. Unterdessen werden die Nächte auch rasant länger: Jeden Tag verlieren wir rund 3 Minuten Sonnenlicht. Trotzdem setzt der Sommer nochmals zum Endspurt an: Die kommenden Tage wird es heiss, am Samstag erwartet uns mit 30 bis 33 Grad ein Hitzetag.

1 / 2 Legende: Prognose der Temperatur Die 30 Grad-Marke wird am Samstag überschritten und voraussichtlich die nächste Woche nochmals knapp erreicht. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Erwartete Sonnenscheindauer Auch im Tessin ist in den nächsten Tagen (und Nächten) weiterhin schwitzen angesagt. SRF Meteo

Der Zufall will's, dass wir genau vor einem Jahr, am 24. August 2023, den heissesten Tag des letzten Jahres erlebt haben. Damals stiegen die Temperaturen auf 34 bis 39 Grad an, in Genf wurde mit 39,3 Grad der schweizweit höchste Wert gemessen. Das war die höchste Temperatur, die je in einem August auf der Alpennordseite oder im Wallis erreicht wurde.

In diesem Sommer war die Hitze zumindest im Norden noch nicht allzu extrem gewesen. Nirgends stiegen die Temperaturen über 35 Grad an.

So wie es aktuell aussieht, könnte das warme Spätsommerwetter Anfang September noch andauern. Einen Hitzetag gibt es jedoch dann im Norden im Durchschnitt nur noch alle 4 bis 10 Jahre.