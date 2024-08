Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Tage werden wieder merklich kürzer. Auch die Sonne steigt nicht mehr so hoch über den Horizont wie im Hochsommer. Der Tageshöchststand der Sonne entspricht derzeit dem 28. April. Trotzdem gehört der August immer noch zu den wärmsten Monaten des Jahres.

1 / 2 Legende: Basel Durch die flachere Sonnenlaufbahn werden die Sonnenuntergänge ... Stefan Inniger 2 / 2 Legende: Eschenz/TG ... und Sonnenaufgänge wieder länger. Karin Pfister

Der Grund für diese Verzögerung ist, dass die Sonnenstrahlung nicht direkt die Luft erwärmt. Vielmehr erwärmt die Sonne die Erdoberfläche, die die Wärme schliesslich an die Luft abgibt. Deshalb hinkt die Lufttemperatur der maximalen Sonneneinstrahlung immer etwas hinterher. Ende August ist es ähnlich warm wie Ende Juni, wenn die Sonne ihren Höchststand erreicht.

Wasser reagiert besonders langsam

Wie schnell sich die Oberfläche erwärmt, hängt vom Material ab. Während sich das Land relativ schnell erwärmt, braucht die Wasseroberfläche viel länger. So erreicht der Nordatlantik seine maximale Temperatur erst einige Wochen nach dem Sonnenhöchststand. Da die meisten Luftmassen in der Schweiz vom Atlantik kommen, sind auch Ende August noch sommerliche Temperaturen möglich. Auch wenn der Sommer am Wochenende eine kurze Pause einlegt, ist er noch nicht vorbei.

Dasselbe gilt für den Tagesgang

Dass die höchsten Temperaturen nicht gleichzeitig mit dem höchsten Sonnenstand auftreten, zeigt sich auch im Tagesverlauf. Obwohl die Sonne in Bern um 13.34 Uhr am höchsten steht, werden die höchsten Temperaturen in der Regel erst gegen Abend erreicht.

Legende: Obwohl der Sonnenhöchststand bereits etwa um halb zwei Nachmittags erreicht ist, wurden die höchsten Temperaturen gestern erst zwischen 17 und 19 Uhr gemessen. SRF Meteo