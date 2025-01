Zu Beginn des Jahres war der Sihlsee zugefroren. Bei Euthal/SZ bildeten sich interessante Strukturen im Eis. Wie kommt das?

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Sihlsee/SZ Methangasblasen und Raureifblumen auf und im Sihlsee. Kurt Füchslin

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Sihlsee/SZ Im Zoom sieht man die Schicht für Schicht eingefrorenen Blasen besser. Kurt Füchslin

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Oeschinensee/BE Das gleiche Phänomen ohne Raureif als Deko auf dem Oeschinensee. Céline Studer

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Unteriberg/SZ Die Raueisblume gibts auch ohne Methangasblase darunter. Lukas Marty

In Seen steigen immer wieder Gase auf. Meist handelt es sich dabei um Methangase, die bei Zersetzungsprozessen am Seegrund entstehen. Sobald sich eine dünne Eisschicht auf dem See gebildet hat, können diese Gase nicht mehr entweichen. Der See gefriert von oben nach unten. So frieren die immer wieder aufsteigenden Methangasblasen im Eis Schicht für Schicht ein. Fertig ist die Unterwassereisskulptur. Die Raureifblumen auf der Oberfläche machen das Naturspektakel perfekt.