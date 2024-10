Bevor die Laubbäume ihre Blätter verlieren, zeigen sie sich in ihrer schönsten Farbenpracht.

1 / 13 Legende: Lej da Staz/GR Ein Klassiker im Herbst: Der Stazersee bei St. Moritz im Engadin. Peter Zwingli 2 / 13 Legende: Dischmatal/GR Nicht nur die Bäume, sondern auch die Heidelbeersträucher verfärben sich rötlich. Gilbert Zellweger 3 / 13 Legende: Grimentz/VS Bendolla 2100 m In erhöhten Lagen im Val d'Anniviers haben sich die Lärchen bereits gelbgolden verfärbt. Daniel Axt 4 / 13 Legende: Fraubrunnen/BE Der Ahorn hat auch im Flachland seine Farbe zu gelb gewechselt. Franz Knuchel 5 / 13 Legende: Hirzel/ZH Die Hügel auf dem Hirzel sind noch saftig grün, die Bäume werden farbig. Andrea Marty 6 / 13 Legende: Saoseo-See/GR Herbstliche Stimmung im Val da Camp Monika Hauser 7 / 13 Legende: Heidsee/GR Herbstspiegel auf der Lenzerheide. Arno Mainetti 8 / 13 Legende: Malters/LU Auch im Flachland lohnt sich ein Spaziergang im Wald. Urs Gutfleisch 9 / 13 Legende: Scuol/GR Im Unterengadin beginnt die goldene Zeit. Dani Rüede 10 / 13 Legende: Preda/GR Die goldenen Lärchen am Lai da Palpuogna auf knapp 2000 m. Peter Zwingli 11 / 13 Legende: Breitmatte/VS Auch hier ist der Herbst zum Greifen nah. Rahel Wieland 12 / 13 Legende: Wildhaus/SG Ebenso im Toggenburg hat die farbige Zeit begonnen. Conny Bianchi 13 / 13 Legende: Schwellbrunn/AR In Schwellbrunn auf knapp 1000 m haben die Farben der Laubbäume bereits auf braun-rötlich gewechselt. Peter Eicher

Die Blattverfärbung erreicht in den nächsten zwei Wochen ihren Höhepunkt. Unsere Herbstfarben-Prognose zeigt Ihnen, zu welcher Zeit es in den verschiedenen Regionen der Schweiz am farbigsten ist.