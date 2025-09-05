Am Mittwochabend gab es um ca. 18 Uhr einen Zirkumzenitalbogen über der Region Zürich zu sehen. Hier finden Sie die schönsten Bilder dazu.
Zirkumzenitalbogen über Zürich
Bild 1 von 7. Zirkumzenitalbogen. Am Mittwochabend gab es um ca. 18 Uhr einen Zirkumzenitalbogen über der Region Zürich zu sehen, hier bei Adliswil/ZH. Bildquelle: Arno Kerst.
Bild 2 von 7. Oerlikon/ZH. Bildquelle: Roland Stalder.
Bild 3 von 7. Bubikon/ZH. Bildquelle: Felix Brunner .
Bild 4 von 7. Winterthur/ZH. Bildquelle: Ernst R.
Bild 5 von 7. Lufingen/ZH. Bildquelle: Suu Wullschleger.
Bild 6 von 7. Küsnacht/ZH. Bildquelle: Franz Kornfeind.
Bild 7 von 7. Adliswil/ZH. Bildquelle: Arno Kerst.
