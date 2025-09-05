 Zum Inhalt springen

#SRFMeteoBild Ein Zirkumzenitalbogen zierte den Himmel

05.09.2025, 16:53

Am Mittwochabend gab es um ca. 18 Uhr einen Zirkumzenitalbogen über der Region Zürich zu sehen. Hier finden Sie die schönsten Bilder dazu.

Zirkumzenitalbogen über Zürich

  • Bild 1 von 7. Zirkumzenitalbogen. Am Mittwochabend gab es um ca. 18 Uhr einen Zirkumzenitalbogen über der Region Zürich zu sehen, hier bei Adliswil/ZH. Bildquelle: Arno Kerst.
    Farbenfrohes Wolkenphänomen am blauen Himmel.
  • Bild 2 von 7. Oerlikon/ZH. Bildquelle: Roland Stalder.
    Farbenfrohes Wolkenphänomen am blauen Himmel.
  • Bild 3 von 7. Bubikon/ZH. Bildquelle: Felix Brunner .
    Regenbogen in wirbelnden Wolken am blauen Himmel.
  • Bild 4 von 7. Winterthur/ZH. Bildquelle: Ernst R.
    Farbenfrohes Wolkenphänomen am blauen Himmel.
  • Bild 5 von 7. Lufingen/ZH. Bildquelle: Suu Wullschleger.
    Farbenfrohes Wolkenphänomen am blauen Himmel.
  • Bild 6 von 7. Küsnacht/ZH. Bildquelle: Franz Kornfeind.
    Farbenfrohes Wolkenphänomen am blauen Himmel.
  • Bild 7 von 7. Adliswil/ZH. Bildquelle: Arno Kerst.
    Farbenfrohes Wolkenphänomen am blauen Himmel.
