Ab Donnerstag stellt sich über der Schweiz eine stabile und trockene Wetterlage ein. Regen ist vorerst nicht in Sicht, höchstens über den Bergen sind vereinzelte Schauer nicht ganz auszuschliessen. Die Luft bleibt zudem angenehm trocken: ideale Bedingungen für die Heuernte.

Neben der Landwirtschaft profitieren auch andere Branchen von dieser Phase. Dachdeckerarbeiten, Fassadenrenovationen oder generelle Bauarbeiten lassen sich unter den stabilen Verhältnissen deutlich einfacher planen und ausführen.

Legende: Ohne Regen geht's besser. REUTERS/Nir Elias Tags

Auch für alle, die ihre Freizeit draussen verbringen möchten, sind die Aussichten vielversprechend. Ob Gartenarbeit, Wanderungen, erste Badibesuche oder einfach entspannte Stunden im Freien: Das Wetter macht mit.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Zum Wandern eignen sich vor allem die tieferen Lagen. In der Höhe liegt zum Teil noch Schnee. Bildquelle: Luciano Moraschinelli. 1 / 2 Legende: Zum Wandern eignen sich vor allem die tieferen Lagen. In der Höhe liegt zum Teil noch Schnee. Luciano Moraschinelli

Bild 2 von 2. Auch ein Badibesuch bietet sich an. Die meisten Freibäder sind bereits offen. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle. 2 / 2 Legende: Auch ein Badibesuch bietet sich an. Die meisten Freibäder sind bereits offen. KEYSTONE/Alessandro della Valle Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Allerdings bringt eine länger anhaltende Trockenphase nicht nur Vorteile. Bleibt der Regen über längere Zeit aus, wird die Trockenheit zum Problem: Böden und Pflanzen geraten zunehmend unter Stress. Wiesen wachsen langsamer nach, Wasserstände können sinken, und auch die Waldbrandgefahr steigt.

Wie lange das Hoch stabil bleibt, ist noch unsicher. Hier finden Sie unseren aktuellen Wetterbericht.