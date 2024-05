Die Sonne ist die treibende Kraft hinter dem Wetter. Sie sorgt für Temperaturunterschiede auf der Erde und damit für die Entstehung von Hoch- und Tiefdruckgebieten. Auch der Wind, die Wolken und der Niederschlag sind alle direkt oder indirekt von der Strahlung der Sonne abhängig.

Legende: Besonders spektakulär zeigt sich die Sonne meist bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Tobias Messerli

Sonnigste Orte der Schweiz

Die Sonnenstube Tessin macht ihrem Namen alle Ehre. Mit Abstand am meisten Sonne gibt es in der Region Locarno. Konkurrenz macht dem Tessin vor allem das Rhonetal. Die wenigsten Sonnenstunden misst die Wetterstation in Glarus: fast 1000 Stunden weniger Sonne als am Lago Maggiore. Schuld daran ist vor allem die Abschattung durch die Berge.

Zwei Menschenleben weit weg

Erde und Sonne sind rund 147 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Könnte man mit einem Auto mit 120 km/h zur Sonne fahren, würde es 142 Jahre dauern, bis man am Ziel wäre. Also fast zwei ganze Menschenleben lang. Das Sonnenlicht benötigt für die gleiche Strecke nur etwas mehr als 8 Minuten.

Midlife-Crisis

Bereits 4.6 Milliarden Jahre hat die Sonne auf dem Buckel und Schätzungen zufolge dürfte es sie noch ungefähr 5 Milliarden Jahre länger geben.

Legende: Gelb ist nur die Sonnenblume Franz Schweizer

Das Gelb täuscht

Die Strahlung der Sonne umfasst das gesamte Farbspektrum, was bedeutet, dass die Sonne eigentlich weiss ist. Auf ihrem Weg durch die Erdatmosphäre werden jedoch nicht alle Farben der Sonnenstrahlung gleichmässig gestreut. An den Luftteilchen in der Atmosphäre wird das blaue Licht am stärksten gestreut. Ohne die blauen Anteile erscheint uns die Sonne gelb.

Unfassbar gross und schwer

Der Durchmesser der Sonne ist etwa 109-mal grösser als der Durchmesser der Erde. Wäre die Sonne ein Basketball, wäre die Erde ungefähr so gross wie eine Erbse. Ausserdem ist die Sonne rund 333'000-mal schwerer als die Erde.

Legende: Eine Sonneneruption mit der Erde als Grössenvergleich REUTERS/NASA/GSFC/SDO/Handout

Gluthitze

Die Temperatur im Kern der Sonne beträgt 15 Millionen Grad. An der Oberfläche sind es 6000 Grad. Das Gas in der Korona kann jedoch mehrere Millionen Grad erreichen.