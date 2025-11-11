 Zum Inhalt springen

Temperatursturz in Sicht Ab Montag kommt der Winter

11.11.2025, 14:06

  • bis am Sonntag noch mild
  • ab Montag winterliche Temperaturen
  • Schnee bis in tiefe Lagen ist möglich
Schneebedeckte Hügel mit grünem Tal im Hintergrund, bewölkt.
Legende: 21. November 2015 auf dem Passwang/SO. Franz Schweizer

Ab Montag kühler

Nach einem föhnigen Donnerstag bis Samstag mit örtlich über 20 Grad gehen die Temperaturen am Sonntag leicht zurück. Die richtige Abkühlung folgt am Montag: Dann wird es deutlich kühler, und ab Dienstag liegen die Höchstwerte im Flachland nur noch bei rund 5 Grad. Die Nächte werden teils frostig.

Wechselhaft mit Schnee bis weit runter

Am Montag bringt eine Kaltfront den Wetterumschwung. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf zunächst auf rund 1000 Meter und erreicht am Abend stellenweise 500 Meter. Danach folgen zwei eher trockene Tage, bevor ab Donnerstag neue Störungen aufziehen. Dann ist auch Schnee bis ins Flachland möglich. Wo genau die Schneefallgrenze liegt und ob und wann genau Niederschlag fällt, bleibt unsicher. Grössere Schneemengen im Flachland sind aber eher unwahrscheinlich.

Diagramm zur potenziellen Schneefallgrenze im Norden mit Wochenverlauf.
Legende: Schneefallgrenze im freien Fall (weisse Schattierungen zeigen die Unsicherheiten in der Prognose). SRF Meteo

Vor einem Jahr: Rekordschnee in Luzern

Vom 21. auf den 22. November 2024 erlebte die Schweiz einen markanten Wintereinbruch. In Luzern lagen am Morgen des 22. Novembers 42 Zentimeter Neuschnee – ein Rekord seit Beginn der Messungen 1883. Auch andere Orte stellten neue November-Bestmarken auf:

  • Glarus 38 cm
  • Zürichberg 28 cm
  • Basel 27 cm
  • Bern 25 cm

Nach solchen Mengen sieht es diesmal nicht aus. Dennoch sind Schneeschauer bis in tiefe Lagen möglich – mit etwas Glück gibt es zwischendurch einen Hauch Weiss.

Meteo, 15.11.25, 19:55 Uhr

