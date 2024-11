Selfies im Schnee, Schneeskulpturen im Garten und Stau auf den Strassen – so erlebt das Land den ersten grossen Schnee auch in tieferen Lagen.

Der Morgen danach: Vielerorts ein Wintermärchen – auch in tieferen Lagen.

Legende: So säumt den Sursee ein weisser Teppich. «Winterwonderland» schreibt die Userin, die uns das Bild zugesendet hat. Stefanie Krummenacher

Auch die grösste Stadt der Schweiz mutete in den frühen Morgenstunden märchenhaft an.

Legende: Zürich am frühen Morgen – ein Traum. Karin Koch-Haug

Und dass nach dem grossen Schnee auch die Sonne scheinen kann, beweisen diese Bilder, die aus einem Werbekatalog für die Feriendestination Schweiz stammen könnten:

1 / 3 Legende: Es wird noch zauberhafter mit der Himmel, schreibt die Userin über ihr Foto aus Neuheim ZG. Eveline Helfenstein 2 / 3 Legende: Morgenrot über der verschneiten Breite in Schaffhausen. Verena Schmidlin 3 / 3 Legende: Auch Züri-West wird mit Schnee und Sonne zu einem Winterwunderland. SRF/Patrick McEvely

Die Schneedecke ist in der Nacht im Flachland stellenweise auf über 20 Zentimeter angewachsen. Die Messstationen des Bundes in Zürich Fluntern und Binnigen BL registrierten um 2:00 Uhr beispielsweise 27 Zentimeter Schnee. In Wädenswil ZH lag um 02:00 Uhr eine Schneedecke von 29 Zentimetern, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) auf der Onlineplattform X mitteilte. Die Messstation in der Stadt St. Gallen registrierte 25 Zentimeter Schnee. In Zollikofen BE lagen zum Zeitpunkt der Messung 21 Zentimeter Schnee, wie die Messwerte auf der Webseite von Meteoschweiz zeigten. Dass es ordentlich Schnee gegen hat, beweisen auch folgende Bilder unserer Userinnen und User:

1 / 6 Legende: Winterherrlichkeit in Emmenbrücke – mit dem Massstab festgehalten. Esther Vogel 2 / 6 Legende: Auch Kühe geniessen den Schnee – wie hier in Root, Luzern. Leonie Portmann 3 / 6 Legende: Nix mit Picknick in diesem Garten in Worb (BE). Jacqueline Guyot 4 / 6 Legende: Und Sonnenbaden ist auf dieser Terrasse in Üetliburg SG ( 760M. ü. M. ) auch gestrichen für heute. Ronald Koch 5 / 6 Legende: Amriswil (TG) unter einer Schneedecke. Cordula Vonarburg 6 / 6 Legende: Und im Basler Zolli haben die Flamingos kalte Füsse. Esther Glutz

Das Chaos vom Vorabend scheint vergessen – fleissige Räumungsdienste sorgten für vielerorts bereits geräumte Strassen.

Legende: Die Fleissigen Schneeräumer früh am Morgen in Gossau SG. Uschy Fäh

Der erste Schneefall bis ins Flachland hatte am Donnerstagabend für Störungen im Verkehr gesorgt. Vielerorts ging im Feierabendverkehr nur noch wenig. In Bern und Zürich kam der öffentliche Verkehr zeitweise fast komplett zum Erliegen.

Legende: Lorrainebrücke, Bern. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Währen die Pendler im Schnee feststeckten, freuten sich andere über die weisse Pracht – etwa die Touristen, die sich vor dem Bundeshaus im Schnee fotografierten.

Legende: Touristen geniessen den Schnee beim Bundeshaus. Keystone/PETER KLAUNZER

Auch die Userinnen und User von SRF Meteo haben viele Fotos vom grossen Schneefall gemacht. Etwa vom Schnee in Eisten im Wallis...

Legende: Raftgarten Eisten Wintereinbruch Margrit Frick

... oder von ihrem stattlichen Schneemann in Binningen BL.

Legende: Binningen Schneemann in Binningen BL Samuel Hirt

Auch in der Stadt Basel hat es kräftig geschneit, wie das Bild von Jascha Jäger zeigt.

Legende: Basel, Morgartenring Schnee in Basel Jascha Jäger

Von West bis Ost hat der Schnee im Verkehr für Chaos gesorgt. Schauen Sie sich die Bilder zum grossen Schnee in der Bildergalerie an!

Der erste grosse Schnee im Flachland

1 / 15 Legende: Viel Schnee auf der Kunsteisbahn Weyermannshaus in Bern. SRF/ Juliette Schild-Leuthold 2 / 15 Legende: Der viele Schnee führt zu Verkehrsproblemen in der Zürcher Bahnhofstrasse. SRF/Mirjam Fuchs 3 / 15 Legende: Im Berner ÖV ging ab dem späteren Nachmittag gar nichts mehr. SRF/Adrian Müller 4 / 15 Legende: Schneepflug im Einsatz in Biberist SO. SRF/Marco Jaggi 5 / 15 Legende: Auch in Zürich ist gemäss der SBB mit Verspätungen zu rechnen. Keystone/ Til Buergy 6 / 15 Legende: Schwierig ist das Fortkommen seit einigen Stunden auch auf der A1 (im Bild: Streckenabschnitt bei Bern) KEYSTONE/Peter Klaunzer 7 / 15 Legende: In Biel türmten sich bereits am späteren Nachmittag mehrere Zentimeter der weissen Masse auf den Strassen... KEYSTONE/Stephane Gerber 8 / 15 Legende: ... der Verkehr in der Stadt kam ins Stocken. SRF erreichten aus der ganzen Schweiz Schnee-Bilder... KEYSTONE/Stephane Gerber 9 / 15 Legende: Bern Wetterbild vom 21.11.2024 Jürg Scheidegger 10 / 15 Legende: Stadt Bern Winter in Bern Verena Kühni 11 / 15 Legende: Malters LU Winterlandschaft Urs Gutfleisch 12 / 15 Legende: Bern/BE Schnee beim Bundeshaus. Peter Moser 13 / 15 Legende: Wabern MeteoBild Urs Zauner 14 / 15 Legende: Bern Schneefall in Bern Luciano Moraschinelli 15 / 15 Legende: Bern. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE