 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Themenwoche «Fakt oder Fake?» Wetterbilder im Faktencheck

Täglich erreichen uns zwischen zwanzig und mehreren hundert Fotos. Bevor wir diese auf Instagram, im TV oder Online/App teilen, fragen wir uns, ob das Bild echt ist.

Autor: 

26.01.2026, 11:47

Teilen

Einzelne Bilder

Wenn wir von einer Szene nur ein einzelnes Bild bekommen, unterziehen wir das Bild einem Plausibilitäts-Check:

  • physikalisch möglich?
  • stimmt die Wetterlage?
  • haben wir so etwas schon einmal gesehen?
  • sieht das Bild unnatürlich aus?
  • stimmen Schatten, Schärfe usw.?
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Fakt. Das Bild sieht echt aus, eine solche Wolkenform ist möglich und das Bild ist älter als gängige KI-Modelle. Bildquelle: Thomas Steffel.
    Sonnige Berglandschaft mit Wolken und schneebedeckten Gipfeln.
  • Bild 2 von 3. Fakt. Bild sieht echt aus, es gibt keine Hinweise auf eine Fälschung. 100% sicher können wir uns hier aber nicht sein. Bildquelle: Cornelia Reichen.
    Grosse Wolkenformation über bewaldeter Landschaft bei bewölktem Himmel.
  • Bild 3 von 3. Fake. Fake weil: unnatürlich scharfe Konturen, meteorologisch unmöglich, inkonsistente Licht- und Schattenverteilung in der Hasenwolke. Bildquelle: Copilot.
    Wolkenformation in Form eines Hasen über Landschaft.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mehrere Bilder

Oft erreichen uns vom gleichen Phänomen mehrere Bilder. So können wir rasch feststellen, dass das Phänomen so auch stattgefunden hat. Beispiele wären tolle Sonnenuntergänge, Polarlichter oder Halophänomene.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Fakt. Das Phänomen lässt sich gut erklären, die Wetterlage hat gepasst und der Absender ist vertrauenswürdig. Bildquelle: Kurt Füchslin.
    Gefrorene Eisschichten auf gefrorenem See mit Bergen im Hintergrund.
  • Bild 2 von 5. Fakt. Von diesen irisierenden Wolken haben wir viele Fotos bekommen. Das Phänomen ist zudem bekannt. Bildquelle: Markus Hefti.
    Bäume vor buntem irisierendem Himmel und Wolken.
  • Bild 3 von 5. Fakt. Pfannkucheneis ist ein bekanntes Phänomen. Wir haben mehrere Bilder davon bekommen und das Wetter dazu hat gepasst. Bildquelle: Rudolf Wegmann.
    Gefrorener See mit kreisförmigen Mustern und Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 4 von 5. Fakt. Solche Bilder gibt es immer wieder, manchmal Duzende am selben Tag. Das Video oben zeigt dasselbe Phänomen. Bildquelle: Andreas Wipf.
    Berge bei Sonnenaufgang mit dramatischen Wolkenschatten.
  • Bild 5 von 5. Fakt. Halophänomene sind gut erforscht und meist bekommen wir viele Fotos am selben Tag, wenn die Wetterlage passt. Bildquelle: Stephan Spescha.
    Lichtphänomen mit Sonnenhalo über verschneiter Landschaft.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Fotobearbeitung

Fotos können natürlich bearbeitet werden. Moderne Smartphones bearbeiten die Fotos automatisch. So werden zum Beispiel die Farben optimiert, Schärfe und Kontrast optimiert oder Gesichter automatisch aufgehellt. FotografInnen machen ihre Aufnahmen meist im sogenannten RAW-Format.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Fakt. Echtes Vollmondbild eines Profifotografen. Bildquelle: Martin Mägli.
    Vollmond über historischem Gebäude bei Dämmerung.
  • Bild 2 von 3. Fake. Die Fälschung erkennt man hier z.B. an: Unrealistischer Mondgrösse, keine Lichtwirkung auf Landschaft und Wasser, fehlende Reflexion im See. Bildquelle: SRF Meteo.
    Grosser Vollmond über beleuchteter Stadt am Seeufer.
  • Bild 3 von 3. Fakt. Das original Handybild. Bildquelle: SRF Meteo.
    Nächtliche Stadtansicht über einen ruhigen See.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Computer werden dann Belichtung, Kontrast, Weissabgleich usw. eingestellt. Das Ziel besteht darin, das Bild so nah wie möglich an die Realität zu bringen, also das Bild so darzustellen, wie man das Sujet mit den eigenen Augen gesehen hat. Die Grenzen zwischen nötiger Bearbeitung und übertriebener Bearbeitung sind natürlich fliessend.


Im Zweifelsfall nehmen wir mit der Fotografin oder dem Fotografen Kontakt auf, dann klärt sich eine Unsicherheit meist auch.

Fakt oder Fake? – Die Themenwoche bei SRF

Box aufklappen Box zuklappen
Logo SRF Themenwoche

Ab dem 26. Januar 2026 beleuchtet SRF das Thema Fake News eine Woche aus verschiedenen Blickwinkeln – mit Reportagen, Recherchen und Faktenchecks zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Inhalte finden Sie hier auf der Übersicht zur Themenwoche «Fakt oder Fake?».

Meteo, SRF1, 12:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)