Im TV und Play SRF
- Schweiz aktuell: Das Nachrichtenmagazin berichtet am Montag über Medienkompetenz in Schulen – live aus dem Verkehrshaus Luzern.
- Puls: Das Gesundheitsmagazin widmet sich zu Wochenbeginn Influencerinnen und Influencern, die über soziale Medien falsche Gesundheitsinformationen verbreiten.
- rec.: Donat Hofer spricht mit Menschen, die darauf verzichten, Informationen aus klassischen Medien zu konsumieren.
- 10 vor 10: Eine Serie von Montag bis Freitag beleuchtet die Geschichte von Fake News, erzählt von den Erfahrungen eines Fake-News-Opfers und zeigt, wie die Politik heute damit umgeht.
- Kassensturz: Das Magazin für Konsum, Geld und Arbeit befasst sich am Dienstag mit Phishing, Voice-Cloning und Deepfakes.
- Club: In der Sendung diskutieren Fachpersonen unter anderem über Fake News und deren Auswirkungen auf junge Menschen.
- Rundschau: Sie befasst sich Mitte der Woche mit Fake News als Propagandawaffe – am Beispiel von Russland.
- Einstein: Das Wissensmagazin zeigt am Donnerstag in einem Experiment, welche Wirkungen Fake News auf Menschen haben.
- Sternstunde Philosophie: Sie stellt sich Ende Woche der Frage, ob und wie Fake News und Künstliche Intelligenz (KI) unseren Wahrheitsbegriff verändern.
- Dok: Der Film «KI: Der Tod des Internets» zeigt am Sonntag, wie das Internet unter der Flut aus KI-generiertem Inhalt zu ersticken droht.
Im Radio und als Podcast
- Rendez-vous: Die Sendung befasst sich am Montag mit gekaperten Identitäten von Fachpersonen: wenn Deepfakes Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Aussagen zu ihrem Forschungsgebiet unterjubeln.
- Morgengast und Ratgeber: Mehr zum Thema Fake News – mit diversen Gesprächspartnern und Berichten über prominente Fake-News-Opfern.
- Tagesgespräch: Am Dienstag ist hier der Schriftsteller und Journalist Tom Kummer, der durch erfundene Interviews einen Medienskandal ausgelöst hatte, eingeladen.
- Echo der Zeit: Porträts von lokalen Journalistinnen und Journalisten (sogenannten Fixern), die Korrespondentinnen und Korrespondenten bei der Recherche helfen.
- News Plus: Korrespondent Calum MacKenzie spricht am Donnerstag über russische Desinformation.
- SRF 3: Der Sender nimmt am Freitag Fake News in der Musikszene in den Fokus.
In der News App und auf srf.ch/news
In der SRF News App (App Store von Apple und Google Play Store) und auf www.srf.ch/faktencheck finden Sie alle Faktenchecks, die wir aufgrund Ihrer Einsendungen durchgeführt haben – sowie weitere Artikel zu von uns geprüften Aktualitäten.
Am Mittwoch können Sie Ihre Fragen in einem Live-Chat Faktencheckerinnen und Faktencheckern stellen. Im Verlauf der Woche erhalten Sie zudem praktische Tipps, wie Sie Fake News erkennen und einordnen können.
Fakt oder Fake? – Die Themenwoche bei SRF
Ab dem 26. Januar 2026 beleuchtet SRF das Thema Fake News eine Woche aus verschiedenen Blickwinkeln – mit Reportagen, Recherchen und Faktenchecks zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Inhalte finden Sie hier auf der Übersicht zur Themenwoche «Fakt oder Fake?».