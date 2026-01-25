 Zum Inhalt springen

Im TV, Radio und online Das erwartet Sie in der Themenwoche «Fakt oder Fake?»

Vom 26. Januar bis 1. Februar 2026 rückt SRF das Thema Faktenchecks in den Fokus und fragt, was Fake News für unseren Alltag bedeuten.

25.01.2026, 08:16

Reportagen, Recherchen und Faktenchecks von SRF – im Fernsehen, Radio und online.

Im TV und Play SRF

  • Schweiz aktuell: Das Nachrichtenmagazin berichtet am Montag über Medienkompetenz in Schulen – live aus dem Verkehrshaus Luzern.
  • Puls: Das Gesundheitsmagazin widmet sich zu Wochenbeginn Influencerinnen und Influencern, die über soziale Medien falsche Gesundheitsinformationen verbreiten.
  • rec.: Donat Hofer spricht mit Menschen, die darauf verzichten, Informationen aus klassischen Medien zu konsumieren. 
  • 10 vor 10: Eine Serie von Montag bis Freitag beleuchtet die Geschichte von Fake News, erzählt von den Erfahrungen eines Fake-News-Opfers und zeigt, wie die Politik heute damit umgeht. 
  • Kassensturz: Das Magazin für Konsum, Geld und Arbeit befasst sich am Dienstag mit Phishing, Voice-Cloning und Deepfakes.
  • Club: In der Sendung diskutieren Fachpersonen unter anderem über Fake News und deren Auswirkungen auf junge Menschen.
  • Rundschau: Sie befasst sich Mitte der Woche mit Fake News als Propagandawaffe – am Beispiel von Russland.
  • EinsteinDas Wissensmagazin zeigt am Donnerstag in einem Experiment, welche Wirkungen Fake News auf Menschen haben.
  • Sternstunde PhilosophieSie stellt sich Ende Woche der Frage, ob und wie Fake News und Künstliche Intelligenz (KI) unseren Wahrheitsbegriff verändern. 
  • DokDer Film «KI: Der Tod des Internets» zeigt am Sonntag, wie das Internet unter der Flut aus KI-generiertem Inhalt zu ersticken droht.

Im Radio und als Podcast

  • Rendez-vous: Die Sendung befasst sich am Montag mit gekaperten Identitäten von Fachpersonen: wenn Deepfakes Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Aussagen zu ihrem Forschungsgebiet unterjubeln.
  • Morgengast und RatgeberMehr zum Thema Fake News – mit diversen Gesprächspartnern und Berichten über prominente Fake-News-Opfern.
  • Tagesgespräch: Am Dienstag ist hier der Schriftsteller und Journalist Tom Kummer, der durch erfundene Interviews einen Medienskandal ausgelöst hatte, eingeladen.
  • Echo der Zeit: Porträts von lokalen Journalistinnen und Journalisten (sogenannten Fixern), die Korrespondentinnen und Korrespondenten bei der Recherche helfen.
  • News Plus: Korrespondent Calum MacKenzie spricht am Donnerstag über russische Desinformation.
  • SRF 3: Der Sender nimmt am Freitag Fake News in der Musikszene in den Fokus.

In der News App und auf srf.ch/news

In der SRF News App (App Store von Apple und Google Play Store) und auf www.srf.ch/faktencheck finden Sie alle Faktenchecks, die wir aufgrund Ihrer Einsendungen durchgeführt haben – sowie weitere Artikel zu von uns geprüften Aktualitäten.

Am Mittwoch können Sie Ihre Fragen in einem Live-Chat Faktencheckerinnen und Faktencheckern stellen. Im Verlauf der Woche erhalten Sie zudem praktische Tipps, wie Sie Fake News erkennen und einordnen können.

Fakt oder Fake? – Die Themenwoche bei SRF

Portrait eines Mannes mit Brille auf rosa Hintergrund, Text 'Fakt oder Fake?'

Ab dem 26. Januar 2026 beleuchtet SRF das Thema Fake News eine Woche aus verschiedenen Blickwinkeln – mit Reportagen, Recherchen und Faktenchecks zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Inhalte finden Sie hier auf der Übersicht zur Themenwoche «Fakt oder Fake?».

Tagesschau, 23.01.2026, 19:30 Uhr ; 

