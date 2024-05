Im Süden kommen heute und morgen weitere grosse Regenmengen dazu. Besonders der Pegel des Lago di Lugano steigt an.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

1 / 2 Legende: Die Regenwarnung läuft noch bis zur Nacht auf Freitag SRF Meteo 2 / 2 Legende: An Auffahrt präsentierte sich der Lago di Lugano noch fast wolkenlos. Aktuell steigt der Pegel an. Walter Bischof

Regengüsse gehören diese Woche zur Tagesordnung. Mit der südlichen Anströmung sind im Tessin aktuell grössere Regenmengen dabei. Seit Dienstagabend schüttet es teils kräftig und ein Ende ist erst auf Freitag in Sicht. Lokal sind die Regenfälle noch gewittrig verstärkt. Im Mittel- und Südtessin kamen bis am Mittwochmorgen bereits 50 bis 90 mm Niederschlag zusammen. Bis am Freitagmorgen folgen weitere 60 bis 100 mm.

Entsprechend steigen die Pegel der Gewässer weiter an. Der Lago di Lugano dürfte gemäss den Hydrologischen Vorhersagen des BAFU ab Donnerstag die Gefahrenstufe 3 von 5 erreichen. Dies bedeutet erhebliche Hochwassergefahr.

Ab Freitag weniger Regen

Nach dem intensiven Stauniederschlag vom Mittwoch und Donnerstag folgt ab Freitag wechselhaftes Wetter mit längeren Regenpausen. Jeweils im Tagesverlauf sind aber bis über Pfingsten weitere Regenschauer und lokale Gewitter dabei.