Die Weltmeisterschaft beginnt – und die Schweiz ist bereit. Die Nati startet am Samstag, 13. Juni gegen Katar ins Turnier. Anpfiff ist um 21:00 Uhr CH-Zeit (12:00 Uhr in San Francisco). Hier geht es zum Spielplan.

Legende: Ein Meer in Rot – die Nati Fans sind zurück. AP Photo/Vadim Ghirda

Während die Spieler vor Ort bei jedem Wetter ihre Leistungen abrufen müssen, stellt sich hierzulande vor allem die Frage: Bleibt es fürs Public Viewing trocken oder nicht? Am Samstag zum Schweizer-Auftakt spielt das Wetter mit – ideale Bedingungen um draussen mitzufiebern.

Für alle anderen Spiele liefert die SRF Meteo App (unter Karten) oder die Website die Antworten: Mit dem Fussballwetter lässt sich die Regenwahrscheinlichkeit in der Schweiz ganz einfach prüfen.