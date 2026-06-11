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Trocken Das Wetter spielt beim CH-Anspiel mit

Fussballwetter an der WM 2026

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11.06.2026, 15:59

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Die Weltmeisterschaft beginnt – und die Schweiz ist bereit. Die Nati startet am Samstag, 13. Juni gegen Katar ins Turnier. Anpfiff ist um 21:00 Uhr CH-Zeit (12:00 Uhr in San Francisco). Hier geht es zum Spielplan.

Grosse Menschenmenge in roten Trikots vor einer Bühne mit grossem Bildschirm.
Legende: Ein Meer in Rot – die Nati Fans sind zurück. AP Photo/Vadim Ghirda

Während die Spieler vor Ort bei jedem Wetter ihre Leistungen abrufen müssen, stellt sich hierzulande vor allem die Frage: Bleibt es fürs Public Viewing trocken oder nicht? Am Samstag zum Schweizer-Auftakt spielt das Wetter mit – ideale Bedingungen um draussen mitzufiebern.

Für alle anderen Spiele liefert die SRF Meteo App (unter Karten) oder die Website die Antworten: Mit dem Fussballwetter lässt sich die Regenwahrscheinlichkeit in der Schweiz ganz einfach prüfen.

Meteo, 12:50, 11.06.2026

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