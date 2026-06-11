Legende: Leitet die Partie Schweiz – Katar Said Martinez. IMAGO / NurPhoto

Schweiz: Martinez leitet Schweiz – Katar

Said Martinez pfeift am Samstagabend (21:00 Uhr) das WM-Auftaktspiel der Schweiz gegen Katar. Der 34-Jährige aus Honduras steht dabei erstmals als Hauptschiedsrichter bei einer WM im Einsatz. Beim Endrunden-Turnier vor vier Jahren in Katar war er in neun Partien als vierter Offizieller beziehungsweise Assistent tätig. Nun leitet er als erster Honduraner ein WM-Spiel.

Österreich: Ljubicic kommt

Österreichs Trainer Ralf Rangnick hat nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christoph Baumgartner reagiert und den Schalker Dejan Ljubicic für die WM nachnominiert. Der Mittelfeldspieler stösst am Donnerstag im ÖFB-Camp im kalifornischen Santa Barbara zur Mannschaft.

Haiti: Unfreiwilliger Trikottausch

Haiti muss noch vor dem WM-Auftakt gegen Schottland am Sonntag sein Trikotdesign ändern. Die Fifa verbot kurzfristig die Darstellung einer Kriegsszene auf dem blauen Shirt. Darauf war die Illustration der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803, die Haitis Unabhängigkeit sicherte, zu sehen. Der kolumbianische Hersteller teilte nun mit, dass er das Trikot überarbeitet habe, um den Bestimmungen zu entsprechen.

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