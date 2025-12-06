Der Spielplan der Fussball-WM 2026 ist einen Tag nach der Auslosung erstellt.

Die Schweizer absolvieren ihre Gruppenphase wie erwartet an der Westküste.

Sie spielen zunächst zweimal in Kalifornien: Am 13.6.2026 in San Francisco gegen Katar (21:00 Uhr Schweizer Zeit) und am 18.6.2026 in Los Angeles gegen den Uefa-Playoff-Sieger (21:00 Uhr). Dann folgt der Vorrundenabschluss am 24.6.2026 in Vancouver gegen Co-Gastgeber Kanada (21:00 Uhr).

Die Endrunde der 23. Fussball-WM findet bekanntlich vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den 3 Ländern USA, Kanada und Mexiko statt. Gespielt wird in 16 Stadien, beim grössten Turnier der Geschichte messen sich erstmals 48 Mannschaften.

Das Schweizer Nationalteam kennt seit Freitagabend nach dem Draw in Washington 2 von 3 Gruppengegnern und kann die Feinplanung für das Camp während des Turniers nun fix vorantreiben. Denn am frühen Samstagabend (Schweizer Zeit) ist auch der ausgeklügelte Spielplan des Fifa World Cup 2026 publiziert worden.

So sehen aus Sicht der SFV-Delegation die 3 Aufgaben in der Vorrunde B an der Westküste aus:

Samstag, 13. Juni – vs. Katar in San Francisco (21:00 Uhr)

Die Auswahl von Trainer Murat Yakin wird ihre WM-Mission am 3. Turnier-Spieltag gegen Katar, derzeit die Nummer 51 des Fifa-Rankings, lancieren. Als Spielstätte wurde das Levi's Stadium (seit 2014 die Heimbasis des American-Football-Teams San Francisco 49ers) in der US-Stadt Santa Clara bei San Francisco im Bundesstaat Kalifornien definiert. 68'500 Fans haben Platz und können sich die Schweizer Startpartie vor Ort anschauen.

Legende: Levi's Stadion in Santa Clara Ein imposanter Bau. imago images/ZUMA Press Wire

Donnerstag, 18. Juni – vs. Uefa-Playoff-Sieger in Los Angeles (21:00 Uhr)

Die Schweizer dürfen für das nächste Gruppenspiel in Kalifornien bleiben, müssen dafür aber ins rund 550 Kilometer weiter entfernte Inglewood im Los Angeles County reisen. Schauplatz wird für den 2. Auftritt das SoFi Stadium sein mit einer Kapazität für 70'240 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das erst vor gut 5 Jahren eröffnete Stadion ist die Heimstätte der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers in der NFL.

Noch nicht bekannt ist hingegen, wer der Nati dann gegenüber stehen wird. Es ist dies der Sieger aus den europäischen Playoffs, sprich entweder Italien, Bosnien-Herzegowina, Wales oder Nordirland. Am 31. März 2026 herrscht Klarheit.

Legende: SoFi Stadium in Inglewood Blick ins Innere. Keystone/AP Photo/Eric Thayer)

Mittwoch, 24. Juni – vs. Kanada in Vancouver (21:00 Uhr)

Es folgt ein langer Trip von über 2000 km Länge bzw. knapp 3 Flugstunden. Zum Abschluss der Gruppenphase steht die wohl prickelndste Affiche bevor, wenn es gegen Co-Gastgeber Kanada geht. Der Mehrzweckbau BC Place im Stadtteil Downtown in der kanadischen Metropole Vancouver, der mit rund 2,5 Millionen Einwohnenden drittgrössten Stadt im Land, wird die Bühne bilden.

Legende: BC Place in Vancouver Im in den frühen 1980er-Jahren für die Expo errichteten Bau in British Columbia geht es gegen den Gastgeber. imago images/REAU ALEXIS

Die 54'500 Plätze dürften dann restlos ausverkauft sein, gegen die von Jesse Marsch trainierten «Ahornblätter» erwartet die Nati ein Hexenkessel. Spätestens nach 90 mitreissenden Minuten wird dann auch feststehen, ob der angepeilte Gruppensieg eingetütet werden konnte – und wie die erhoffte WM-Reise für die Schweizer weitergeht.