Trockene Polarluft aus grosser Höhe sorgt in den Bergen für gute Fernsicht. In den tieferen Lagen können Pollen für etwas trübere Sicht sorgen.

Die Luft über der Schweiz ist sehr trocken. Am Freitagvormittag beträgt die relative Luftfeuchtigkeit in rund 3000 m Höhe nur wenige Prozent. Das sorgt für eine gute bis ausgezeichnete Fernsicht.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Rigi. Die umliegenden Berge scheinen zum Greifen nah. Bildquelle: Doreen Hug. 1 / 6 Legende: Rigi Die umliegenden Berge scheinen zum Greifen nah. Doreen Hug

Bild 2 von 6. Baar/ZG . Selbst in den tieferen Luftschichten ist es hier relativ klar. Bildquelle: Felix Bühlmann. 2 / 6 Legende: Baar/ZG Selbst in den tieferen Luftschichten ist es hier relativ klar. Felix Bühlmann

Bild 3 von 6. Lueg/BE. Die Ortsbezeichnung passt! Bildquelle: Maja Bongni. 3 / 6 Legende: Lueg/BE Die Ortsbezeichnung passt! Maja Bongni

Bild 4 von 6. Bütschelegg/BE. Tolles Alpenpanorama! Bildquelle: Heidi Alkenbach. 4 / 6 Legende: Bütschelegg/BE Tolles Alpenpanorama! Heidi Alkenbach

Bild 5 von 6. Menziken/ZG . Trockene Luft bedeutet natürlich auch, dass es kaum Wolken gibt. Bildquelle: Rinaldo Meier. 5 / 6 Legende: Menziken/ZG Trockene Luft bedeutet natürlich auch, dass es kaum Wolken gibt. Rinaldo Meier

Bild 6 von 6. Luzern . Hier hat man das Gefühl, eine leichte Trübung durch Pollen und Feuchtigkeit wahrzunehmen. Bildquelle: Heidi Erni Labhart. 6 / 6 Legende: Luzern Hier hat man das Gefühl, eine leichte Trübung durch Pollen und Feuchtigkeit wahrzunehmen. Heidi Erni Labhart Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Trockene Luft enthält nur wenige Wassermoleküle. Deshalb wird kaum Sonnenlicht gestreut und der Himmel erscheint klar.

Polarluft sorgt für gute Fernsicht

Die Luft über der Schweiz stammt aus grosser Höhe und zudem aus der Region nördlich von Skandinavien. Sie zirkuliert seit mehreren Tagen im Hochdruckgebiet über Nordeuropa und hat sich dabei erwärmt. Zudem kam die Luft kaum mit feuchter Meeresluft in Kontakt.

Legende: Herkunft der Luft in rund 3000 m Höhe Unterhalb der Karte ist die Höhe über Grund von der Schweiz (links) zurück zur Herkunft (rechts) angezeigt. National Oceanic and Atmospheric Administration

Dank der trockenen Luft herrscht in den Bergen gute Fernsicht. Aufgrund der guten Durchmischung (also der schwachen Inversion) liegt die relative Luftfeuchtigkeit selbst in tiefen Lagen meist deutlich unter 30 %. Zudem ist die Luft relativ sauber, da die Bise viele Luftschadstoffe weggeblasen hat. Die hohe Pollenkonzentration kann jedoch für eine trübere Sicht sorgen.

Bergwetter