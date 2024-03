Schauen Sie in der Karte nach, wie stark es in Ihrer Region bereits gestürmt hat.

Gesamter Sturm

Detaillierte Informationen zur Karte

Bis am Sonntag ist im Flachland mit Böen von 50 bis 80 km/h zu rechnen. Mit der Kaltfront vom Samstagmorgen gab es bereits verbreitet 50 bis 70 km/h. Mit Joran am Jurasüdfuss bis 87 km/h. Auf dem Säntis und Chasseral war sogar Wind in Orkanstärke von 121 bzw. 140 km/h dabei.