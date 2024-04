Mit dem Durchzug einer Störung sickert am Dienstag immer kältere Luft in die Schweiz. Die Schneefallgrenze sinkt bis gegen 1000 Meter. Am Mittwoch- und Donnerstagmorgen besteht zudem die Gefahr von Bodenfrost.

Legende: Sommer im Frühling Gabriela Edelmann

Das Wochenende sowie der Beginn der neuen Woche haben der Schweiz einen Vorgeschmack auf den Sommer gebracht. Obwohl noch Frühling wurden verbreitet Temperaturrekorde geknackt, so zum Beispiel in Adelboden mit 22,4 Grad, Fahy mit 26,3 oder Chur mit stolzen 28,5 Grad. Am Montagnachmittag wurde auch in Glarus mit Föhnunterstützung ein neuer Aprilrekord von 27,2 Grad erreicht.

Legende: Eine Kaltfront bringt einen markanten Temperatursturz auf Dienstag. SRF Meteo

Ab Dienstag jedoch ist fertig mit Schwitzen. Eine Kaltfront wird für trüb-nasses Wetter und einen merklichen Temperatursturz sorgen. Am Dienstagnachmittag werden im Mittelland gerade mal noch 6 bis 9 Grad erwartet. Zudem wird es lokal wieder weiss. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf gegen 1000 Meter und kann bis zum Mittwochmorgen lokal noch tiefer sinken. Aber damit nicht genug: Zum Mittwoch und Donnerstagmorgen hin muss auch die junge Pflanzenwelt wieder bangen, es besteht die Gefahr von Bodenfrost. Immerhin bleibt der aktuelle Frühlingsmonat seinem Ruf treu. Schliesslich heisst es nicht umsonst: «April, April, der macht was er will!».