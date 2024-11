1 / 14 Legende: Fiescheralp Esther Verri 2 / 14 Legende: Jeizinen Corinne Weidner 3 / 14 Legende: Mund Remigius Pfaffen 4 / 14 Legende: Glis Damian Guntern 5 / 14 Legende: Bellwald Wolken Christoph Arnet 6 / 14 Legende: Eggerberg Daniel Anthamatten 7 / 14 Legende: Bellwald Manuela Clausen 8 / 14 Legende: Naters Sebastian Werner 9 / 14 Legende: Erschmatt Peter Frei 10 / 14 Legende: Hohtenn Patrick Domke 11 / 14 Legende: Naters Stephan Nater 12 / 14 Legende: Fiescheralp Christian Gruber 13 / 14 Legende: Fiescheralp Esther Verri 14 / 14 Legende: Visp in Richtung Visperterminen /VS Christian Pfammatter

Eine schwache Nordföhnströmung verursachte auf der Alpensüdseite eine sogenannte Leewelle. Ein Teil davon war vom Wallis aus zu sehen als «altocumulus lenticularis dublicatus».

Wie kommen Linsenwolken zu ihrer typischen Form?

Bläst Wind über ein Gebirge, wird die Luft abgelenkt. Dabei bilden sich Wellen. Im Bereich, wo die Strömung aufsteigt, kommt es zu einer Abkühlung und Wolkentröpfchen bilden sich. In kühlerer Luft hat es weniger Platz für Wasserdampf als in wärmerer. Dort, wo die Luft wieder leicht absinkt, erwärmt sie sich und die Wolke löst sich wieder auf. Spannend ist, dass die Luft mit dem Wind in Bewegung ist, die Wolke aber immer am selben Ort bleibt. Sie wird laufend neu gebildet und löst sich auf dem Weg zum Wellental wieder auf. Typischerweise gibt es diese Linsenwolken bei Föhnlagen, sie werden auch Föhnfische genannt.

Eine Spezialform der Linsenwolke

Erscheinen mehrere Lenticularis Wolken übereinander, werden sie «Altocumulus lenticularis duplicatus» genannt. Am Sonntagabend gab es gleich mehrere dieser besonders mächtigen Linsenwolken, die stark an Ufos erinnern.