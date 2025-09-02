 Zum Inhalt springen

Unwetter am Montag Spektakuläre Bilder und Videos der Gewitter

Am Montagnachmittag und -abend zog ein kräftiges Gewitter von West nach Ost über die Schweiz hinweg,. Es brachte Sturmböen und viel Regen in kurzer Zeit.

02.09.2025, 12:40

Das Gewitter verstärkte sich im Raum Fribourg und zog dann in voller Wucht knapp südlich von Bern vorbei und danach weiter über die Zentralschweiz in Richtung Zürichsee. Anschliessend schwächte sich die Gewitterzelle etwas ab, bis sie über dem Bodensee nochmals an Intensität zulegte und weiter nach Süddeutschland zog.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Schönenbuch/BL . Gewitterzelle aus der Ferne. Bildquelle: Sjoerd van Eeden.
    Bedrohliche Wolken über ländlicher Strasse und Feldern.
  • Bild 2 von 5. Steinmaur/ZH. Der Sonne hat das Spektakel gefallen. Bildquelle: Luzia Käser .
    Sonne wie mit Gesicht im Himmel.
  • Bild 3 von 5. Leissigen/BE. Die Gewitterzelle erreicht den Thunersee. Bildquelle: Urs Jungi .
    Dramatische Wolken über Häusern und See.
  • Bild 4 von 5. Wetzikon/ZH . Das kräftige Gewitter zieht über das Zürcher Oberland. Bildquelle: Ulrich Steffen.
    Dramatische Wolkenformation über einer ländlichen Landschaft.
  • Bild 5 von 5. Ottenbach/ZH . Das Gewitter im Reusstal. Bildquelle: Gian Z'graggen.
    Ländlicher Weg unter dramatischem wolkenverhangenem Himmel.
Meteo, 2. September, 12:55 Uhr

