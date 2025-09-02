Das Gewitter verstärkte sich im Raum Fribourg und zog dann in voller Wucht knapp südlich von Bern vorbei und danach weiter über die Zentralschweiz in Richtung Zürichsee. Anschliessend schwächte sich die Gewitterzelle etwas ab, bis sie über dem Bodensee nochmals an Intensität zulegte und weiter nach Süddeutschland zog.
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 5. Schönenbuch/BL . Gewitterzelle aus der Ferne. Bildquelle: Sjoerd van Eeden.
-
Bild 2 von 5. Steinmaur/ZH. Der Sonne hat das Spektakel gefallen. Bildquelle: Luzia Käser .
-
Bild 3 von 5. Leissigen/BE. Die Gewitterzelle erreicht den Thunersee. Bildquelle: Urs Jungi .
-
Bild 4 von 5. Wetzikon/ZH . Das kräftige Gewitter zieht über das Zürcher Oberland. Bildquelle: Ulrich Steffen.
-
Bild 5 von 5. Ottenbach/ZH . Das Gewitter im Reusstal. Bildquelle: Gian Z'graggen.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.