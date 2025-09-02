Am Montagnachmittag und -abend zog ein kräftiges Gewitter von West nach Ost über die Schweiz hinweg,. Es brachte Sturmböen und viel Regen in kurzer Zeit.

Spektakuläre Bilder und Videos der Gewitter

Das Gewitter verstärkte sich im Raum Fribourg und zog dann in voller Wucht knapp südlich von Bern vorbei und danach weiter über die Zentralschweiz in Richtung Zürichsee. Anschliessend schwächte sich die Gewitterzelle etwas ab, bis sie über dem Bodensee nochmals an Intensität zulegte und weiter nach Süddeutschland zog.