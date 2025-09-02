Ein Unwetter ist am Montagabend über Affoltern am Albis Richtung Wetzikon durch den Kanton Zürich gezogen.

In Meilen brachten Sturmböen ein provisorisches Dach zwischen einem Schulhaus und einer Sportanlage zum Einsturz.

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Die Kantonspolizei hatte gegen 22.30 Uhr noch keinen Überblick über das gesamte Schadengeschehen, wie ihr Sprecher Florian Frei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Den von Online-Newsportalen gemeldeten Dacheinsturz in Meilen bestätigte er. Einsatzkräfte waren vor Ort.

Legende: In Meilen hat der Sturm ein Dach zerstört. 20 Minuten

Aus verschiedenen Gemeinden am Zürichsee trafen Meldungen über entwurzelte Bäume bei der Kantonspolizei ein, so aus Horgen. Daneben wurden Gullydeckel durch die sintflutartigen Regenfälle aus ihren Verankerungen gehoben sowie Keller, Tiefgaragen und Unterführungen überschwemmt.

Eine Zürichseegemeinde meldete Frei zufolge Wasser in einem Parkhaus. In Wädenswil fiel grossflächig der Strom aus. Ob das in Zusammenhang mit dem Unwetter stand, konnte der Polizeisprecher am späteren Abend nicht sagen. Das Gewitter kam von Westen her und sorgte unter anderem auch im Kanton Bern für Starkregen.