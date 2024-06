Am Sonntag kam es zu unwetterartigen Gewittern. Sie brachten ab Mitte Nachmittag bis am Abend teils Starkregen, Hagel und rund 19'000 Blitze.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Gewitterlage Sonntag (Stand 20.30 Uhr)

Die Schweiz lag genau an der Grenze zwischen kühler Luft im Nordwesten und warmer Mittelmeerluft. Diese Luftmassengrenze wurde heute Nachmittag und Abend dank eines Höhentiefs über dem Golf du Lion aktiviert, was vor allem zu kräftigem Regen, Hagel und hoher Blitzaktivität führte. Erst in der zweiten Nachthälfte beruhigt sich allmählich die Gewitterlage.

Grösster Hagel gab es am Brienzersee, knapp nördlich davon und im Berner Seeland mit Korngrössen bis 5 cm.

Am meisten Niederschlag traf die Messstation in Nyon/VD mit 50 mm.

Die stärkste Böe wurde in Cressier/BE mit 90 km/h registriert.

Der Gewittertag brachte (bis 30.30 Uhr) rund 19'000 Blitze.

Kräftige Gewitter

1 / 11 Legende: Gampelen/BE Patricia Hänsch 2 / 11 Legende: Axalp/BE Erika Walthard 3 / 11 Legende: Brienz/BE Hanspeter Huggler 4 / 11 Legende: Brienz/BE Hanspeter Huggler 5 / 11 Legende: Brienz Unglaublicher Hagel in Brienz Nathalie Zumbrunn 6 / 11 Legende: Briez/BE Doris Jenzer 7 / 11 Legende: Brienz/BE Jasmin Santschi 8 / 11 Legende: Buchs/SG Peter Guntli 9 / 11 Legende: Brünigen/BE Katharina Knecht 10 / 11 Legende: Brienz/BE Ursula Santschi 11 / 11 Legende: Brienz/BE Ursula Santschi

In der zweiten Nachthälfte verlieren die Gewitter rasch an Energie. Eine Kaltfront bringt allerdings nochmals Niederschlag. In steilem Gelände muss weiterhin örtlich mit Erdrutschen gerechnet werden und die Hochwassersituation bleibt angespannt.