Grauer Oktober

Altweibersommer, Goldener Oktober oder einfach perfektes Wanderwetter mit einer ausgezeichneten Fernsicht: All das erwartet man vom typischen Herbstmonat Oktober.

Legende: Bewölkter Oktobertag im Binntal/VS. Franz Schweizer

Doch in diesem Jahr war alles anders. Ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen sorgte für äusserst trübes Wetter. Die Sonnenscheindauer war schweizweit unterdurchschnittlich und erreichte nur 40 bis 80 Prozent des langjährigen Mittels.

Blauer November

Ganz anders der November. Entgegen seinem schlechten Ruf war es in der ersten Monatshälfte in der Höhe mehrheitlich sonnig. Bereits nach 14 Tagen wurde das Monatssoll für Sonnenschein an diversen Orten erreicht oder überschritten.

Beim Grimsel Hospiz auf knapp 2000 Meter Höhe wurden bereits 72 Sonnenstunden gemessen. Dies ist mehr, als im Durchschnitt in einem ganzen November. Extrem ist auch der Vergleich mit dem vergangenen Oktober: Damals schien die Sonne trotz deutlich längeren Tagen im ganzen Monat nur gerade 52 Stunden lang. Dieser Wert wurde in den ersten 14 Novembertagen bereits um 20 Stunden übertroffen.

Legende: 14. November 2024 im Lötschental/VS Stefanie Jaggi

In der kommenden Woche geht der «Martinisommer» zu Ende. Es wird wechselhaft und windig, dazu kommt in den Bergen eine ordentliche Ladung Neuschnee zusammen. Trotzdem geht der November 2024 in der Höhe vielerorts als überdurchschnittlich sonnig in die Klimastatistik ein.