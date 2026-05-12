Das Wetter über die Auffahrtstage erinnert eher an wechselhaftes Aprilwetter. Hier sind die Flops und Tops der einzelnen Tage.

Viele haben ein verlängertes Wochenende von Auffahrt bis Sonntag geplant. Das Wetter allerdings zeigt sich dieses Jahr eher von der garstigen Seite. Campieren, Wanderungen, Velotouren oder Grillabende mit Freunden fallen dem unbeständigem und unterkühltem Wetter teilweise zum Opfer.

Legende: Wasen im Emmental/BE Mal Sonne, mal Wolken, mal Regen – das Wetter über die Auffahrtstage erinnert stark an wechselhaftes Aprilwetter. Jürg Reist

Das launische Wetter mit einem wilden Wechsel aus sonnigen Phasen, stark bewölkten Tagesabschnitten, Regen oder Gewittern macht die Planung von Outdooraktivitäten äusserst schwierig. Halten Sie stets ein Auge auf die aktuellen Wetterprognosen und für kurzfristige Entwicklungen beim Wetter lohnt sich der Blick auf den Radar.

Die Tops...

An Auffahrt kommen Wassersportler auf ihre Kosten. Der Südwestwind weht mit Böen von 40 bis 60 km/h durchs Mittelland. Vor allem am Nachmittag gibt es auch längere sonnige und trockene Abschnitte. Hier geht es zu den Windprognosen.

Am Freitag und Samstag ist es generell wechselnd bewölkt und zeitweise nass, aber es gibt zwischen den Wolken auch sonnige Abschnitte und teils auch grössere Wolkenlücken, wie zum Beispiel am Freitagabend voraussichtlich in der Nordwestschweiz.

Am Samstag verziehen sich Wolken und Regen im Süden schneller als auf der Alpennordseite.

Am Sonntag wird es generell freundlicher, besonders in der Westschweiz, im Wallis und im Tessin wird es top: ziemlich sonnig und bis zu 21 Grad im Tessin.

...und die Flops

An Auffahrt, am Freitag und am Samstag ist es im Mittelland am kältesten mit 10 bis 12 Grad. Im Tessin gibt es an Auffahrt immerhin 16, am Freitag dann nur noch 13 Grad, danach wird es wärmer.

Die Schneefallgrenze liegt über all die Tage zwischen 1000 und 1400 m.

Der eine oder andere Pass wird nur noch mit Winterausrüstung befahrbar sein.

Am meisten Niederschlag kommt am Alpennordhang und im südlichen Tessin zusammen. Hier werden bis am Samstagabend zwischen 40 und 60 mm erwartet.