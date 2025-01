Perfektes Wintersportwetter in Sicht

Viel Sonne in den Bergen

Wer nächste Woche für die Wintersportferien in die Berge reist, darf sich glücklich schätzen. Es ist viel Neuschnee gefallen und ab dem Wochenende setzt sich Hochdruckwetter durch.

Legende: Ab Sonntag scheint bis auf Weiteres die Sonne. Wie sonnig das Wochenende darauf ausfällt, ist noch offen. SRF Meteo

In den Alpen gibt es viel Sonnenschein, während über dem Flachland oftmals Hochnebel liegt. In der zweiten Wochenhälfte hat es möglicherweise an einigen Tagen wieder etwas mehr Wolken.

Legende: Unten grau, oben blau – judihui! Daniel Coldebella

Auch die Schneequalität dürfte vorerst gut bleiben, auch wenn die Temperatur auf 2000 m auf rund 5 Grad steigt. Die trockene Luft sorgt dafür, dass der Schnee nicht allzu sulzig wird.

Legende: Die Skipisten sollten weniger schnell sulzig werden als während anderer Hochdrucklagen, die wir diesen Winter schon erlebt haben. Vinzenz Blum

Den Überblick über die gefallenen Schneemengen gibt es hier nachzulesen:

Bis vor Kurzem boten viele Skigebiete an den Talstationen lediglich grüne Wiese, der neue Schnee dürfte die eine oder andere Talabfahrt wieder ermöglichen.

Ein kleiner Vorgeschmack

Der Mittwoch bot bereits viel Sonne und es sind schon wunderbare Winterbilder bei uns eingetroffen. So könnte es nächste Woche aussehen:

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Blauer Himmel, kaum eine Wolke, tolle Fernsicht Marlen Jacobi

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Winterwonderland im Wald Anton Arnold

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Einfach herrlich! Jacqueline Bühler-Büchi

Die letzten beiden Januartage bieten deutlich weniger Sonnenschein. Doch das Hoch kommt pünktlich zum Februarbeginn. Jürg Zogg fasst es treffend zusammen: «Neuer Monat, neues Wetter»