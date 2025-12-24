Vielen Dank für die tollen Wetterpäckli. Die Geschenke können Sie in der Galerie öffnen.
Wetterpäckli
Bild 1 von 9. Lauchernalp/VS. Weihnachtsskiwetter⛷️bei blauem Himmel, aber, der Hochnebel steigt und steigt. Bildquelle: Edith Jäggi .
Bild 2 von 9. Adelboden/BE. Der Hochnebel hats schon bis ins Skigebiet geschafft. Bildquelle: Floris Lafeber.
Bild 3 von 9. Lenzerheide/GR. Halo-Phänomen oberhalb des Nebels am frühen Morgen. Bildquelle: Annelies Rüegg .
Bild 4 von 9. Herisau/AR. Bise und Nebel bringen Rauheis. Bildquelle: Willi Bösch.
Bild 5 von 9. Schwyz/SZ. Es schneit! Bildquelle: Irene Eichhorn.
Bild 6 von 9. Samedan/GR. Lichsäulen am frühen Morgen. Bildquelle: Nadine Schommer.
Bild 7 von 9. Sapün/GR . Wissi Wiehnacht, dank Schneefall vor 2 Wochen und länger. Bildquelle: Nadja Fritschi.
Bild 8 von 9. Hausen am Albis/ZH. Lokal setzt der Schnee sogar richtig an. Bildquelle: Bruno Heinzer.
Bild 9 von 9. Muttenz/BL. Nein, keine Polarlichter und auch nicht von heute. Der Rasen des FCBs bekommt am 23.12. am Abend seine Lichttherapie. Bildquelle: Christoph Lüdin.
