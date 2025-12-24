Viele Wettergeschenke - An Heiligabend gibt's ganz viel Wetter – der Fotobeweis

Ein wunderschönes Halophänomen auf der Piste, Schneeflocken, Hochnebel und starke Bise führen zu Rauheis. Und Lichtsäulen im Engadin. Das alles gibts am 24. Dezember fast gleichzeitig. Mehr Wetter geht kaum.