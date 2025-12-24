 Zum Inhalt springen

Viele Wettergeschenke An Heiligabend gibt's ganz viel Wetter – der Fotobeweis

Ein wunderschönes Halophänomen auf der Piste, Schneeflocken, Hochnebel und starke Bise führen zu Rauheis. Und Lichtsäulen im Engadin. Das alles gibts am 24. Dezember fast gleichzeitig. Mehr Wetter geht kaum.

24.12.2025, 11:20

Vielen Dank für die tollen Wetterpäckli. Die Geschenke können Sie in der Galerie öffnen.

Wetterpäckli

  • Bild 1 von 9. Lauchernalp/VS. Weihnachtsskiwetter⛷️bei blauem Himmel, aber, der Hochnebel steigt und steigt. Bildquelle: Edith Jäggi .
    Blauer Himmel, Nebelmeer.
  • Bild 2 von 9. Adelboden/BE. Der Hochnebel hats schon bis ins Skigebiet geschafft. Bildquelle: Floris Lafeber.
    Nebel auf der Piste.
  • Bild 3 von 9. Lenzerheide/GR. Halo-Phänomen oberhalb des Nebels am frühen Morgen. Bildquelle: Annelies Rüegg .
    Halo und blauer Himmel, Skipiste.
  • Bild 4 von 9. Herisau/AR. Bise und Nebel bringen Rauheis. Bildquelle: Willi Bösch.
    Rauheis an einer Pflanze.
  • Bild 5 von 9. Schwyz/SZ. Es schneit! Bildquelle: Irene Eichhorn.
    Pünktlich zu Weihnachten schneit es in Schwyz.
  • Bild 6 von 9. Samedan/GR. Lichsäulen am frühen Morgen. Bildquelle: Nadine Schommer.
    Helle Lichtsäulen über einem Dorf im dunkeln.
  • Bild 7 von 9. Sapün/GR . Wissi Wiehnacht, dank Schneefall vor 2 Wochen und länger. Bildquelle: Nadja Fritschi.
    Weihnachtliches Haus.
  • Bild 8 von 9. Hausen am Albis/ZH. Lokal setzt der Schnee sogar richtig an. Bildquelle: Bruno Heinzer.
    Doch noch ein wenig weiss am Albisgrat!
  • Bild 9 von 9. Muttenz/BL. Nein, keine Polarlichter und auch nicht von heute. Der Rasen des FCBs bekommt am 23.12. am Abend seine Lichttherapie. Bildquelle: Christoph Lüdin.
    Pinker Himmel über Basel.
Was das Wetter sonst noch so bringt, gibt es hier nachzulesen, oder in der Meteostory nachzuhören:

Radio SRF1, Wettergespräch, 24. Dezember, 12:20 Uhr ; 

