Vollmond - April-Vollmond

In der Nacht auf Sonntag kurz nach 02:22 Uhr ist es soweit, der Mond hat seine volle Grösse erreicht. Schnappen Sie sich eine Decke und geniessen Sie das Schauspiel draussen am Nachthimmel. Falls Wolken stören, kein Problem: Schauen Sie die schönsten SRF Meteo Bilder an.