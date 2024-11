Dem vielen Schnee ging es in den letzten Tagen vor allem im Flachland zackig an den Kragen. Die Bilder von vorher und nachher.

Im Flachland ist es teils kaum zu glauben, dass vor wenigen Tagen unermüdlich Schneeflocken vom Himmel fielen und auf den Strassen Schneeballschlachten sowie Langlaufrennen ausgetragen wurden. Nach den markanten Schneefällen vom 21. und 22. November gelangte wärmere Luft zum Alpenraum. Zusätzlich bliess vorübergehend auch starker bis stürmischer Föhn.

Basel am 22. und 25. November

1 / 2 Legende: Basel im Winterkleid SRF Meteo, Wetterkanal 2 / 2 Legende: Zurück in den Herbst SRF Meteo, Wetterkanal

Vielerorts, wie beispielsweise in Basel, ist es bereits wieder grün - Der Schnee ist Geschichte. Am Tag der zweiten Aufnahme wurde ein Höchstwert von fast 14 Grad erreicht. Im nahe gelegenen Delémont/JU wurde sogar die 20-Grad-Marke geknackt.

Blick vom Fronalpstock nach Brunnen/SZ am 23. und 25. November

1 / 2 Legende: Winterwonderland SRF Meteo, Wetterkanal 2 / 2 Legende: In Brunnen dominiert wieder grün. SRF Meteo, Wetterkanal

Auf dem Fronalpstock (1921 m) liegt noch ausreichend Schnee für eine Schneeballschlacht. Doch in den ausreichend besonnten Regionen um Brunnen/SZ (435 m) war der Schnee zwei Tage später bereits wieder weg.

Audio Meteostory über die vergängliche Pracht 02:32 min, aus Meteostory vom 26.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Kleiner Trost für Schneefans

Am Donnerstag bringt eine Störung oberhalb von 2000 m erneut Schnee. Am zentralen und östlichen Alpennordhang fallen zwischen 20 cm und 40 cm Neuschnee, in den übrigen Bergen der Alpennordseite zwischen 5 cm und 20 cm. Zudem sinkt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages.