Als die Titanic in der Nacht auf den 15. April 1912 mit einem Eisberg kollidierte, herrschte im Nordatlantik scheinbar ideales Wetter. Der Himmel war klar, der Wind schwach, das Meer spiegelglatt. Gerade diese Ruhe wurde dem Schiff zum Verhängnis.

Ohne Wind fehlten die Wellen, die normalerweise an Eisbergen brechen und sie aus der Ferne sichtbar machen. Dazu kam völlige Dunkelheit: Es war Neumond, der Horizont kaum zu erkennen. Eisberge zeichneten sich nur als dunkle Schatten vor nacht­schwarzem Hintergrund ab.

Legende: Eisberge sind trügerisch: Sichtbar ist nur ein kleiner Teil über dem Wasser. Getty Images/iStockphoto/Romolo Tavani

Zusätzlich könnte ein seltener optischer Effekt die Sicht erschwert haben. Bei einer Temperaturinversion, also kalter Luft nahe der Meeresoberfläche und wärmerer Luft darüber, kann Licht ungewöhnlich stark gebrochen werden. Diese sogenannte «Super-Refraktion» lässt Entfernungen falsch erscheinen oder den Horizont verschwimmen, sodass Hindernisse später oder an unerwarteter Position wahrgenommen werden. Ob dieser Effekt in jener Nacht tatsächlich auftrat, lässt sich nicht eindeutig klären.

Woher weiss man das Wetter von 1912? Box aufklappen Box zuklappen Zur Zeit der Titanic gab es noch keine Satelliten oder automatischen Messstationen. Dennoch wurden Wetterbeobachtungen auf Schiffen bereits systematisch festgehalten. In Logbüchern notierten die Besatzungen mehrmals täglich Luftdruck, Wind, Bewölkung, Seegang und Temperatur. Zusätzlich lieferten Aussagen von Überlebenden sowie von Rettungsschiffen wichtige Hinweise zu Sicht, Wind und Meer. Diese historischen Beobachtungen lassen sich heute mit modernen Wetter-Reanalysen kombinieren, die mithilfe physikalischer Modelle das grossräumige Wettergeschehen rekonstruieren können.

Klar ist jedoch: Die Luft- und Wassertemperaturen lagen nahe dem Gefrierpunkt. Wer ins Wasser geriet, hatte kaum Überlebenschancen. Im Winter 1912 sind im Nordatlantik zudem ungewöhnlich viele Eisberge weit nach Süden getrieben worden. So wurde einer dieser kaum sichtbaren Eisberge der «unsinkbaren» Titanic zum Verhängnis. Das Schiff kollidierte, sank und rund 1500 Menschen verloren dabei ihr Leben.