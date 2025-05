Nicht nur in der Schweiz, sondern fast überall in Europa bringt ein Bad im Wasser eine willkommene Erfrischung.

30 Grad am Samstag – was bringt die Erfrischung im Wasser?

Erfrischung in der Schweiz

Ab Freitag rollt die Sommerwärme ins Land und am Samstag sind sogar örtlich bis zu 30 Grad möglich. Da kommen Frau und Herr Schweizer ins Schwitzen. Aber für Abkühlung im Wasser ist gesorgt, vor allem auf der Alpennordseite braucht es dafür allerdings noch etwas Mut.

Legende: Badiwetter ab Freitag in der ganze Schweiz Gunten/BE, Martina Scheidegger

Im Mittelland haben viele Seen eine Temperatur zwischen 15 und 17 Grad. Etwas wärmer sind die Seen bereits im Tessin. Die grösste Erfrischung bietet am Samstag der Urnersee mit einer Luft-Wasser-Differenz von 14 Grad. Der Luganersee erfrischt nur noch mässig, allerdings behagen den meisten 20 Grad Wassertemperatur eher als 14 Grad.

Die aktuellen Wassertemperatur der Schweizer Seen und Flüssen finden sie hier.

Übrigens liegen die aktuellen Wassertemperaturen liegen in der Schweiz etwa im langjährigen Durchschnitt – so zum Beispiel am Bodensee mit rund 16 Grad.

Erfrischung in Europa

Viele nutzen die Auffahrt als verlängertes Wochenende und bereisen das eine oder andere Land in Europa. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt rund 20 Grad. Allerdings bringt die Grosswetterlage nicht überall in Europa Sonne und Sommerwärme.

So ist die Erfrischung im östlichen Mittelmeer nicht mit der im westlichen Mittelmeer zu vergleichen. Die Sommerhitze zieht am verlängerten Auffahrtswochenende von der Iberischen Halbinsel in Richtung Frankreich, Schweiz, Österreich und Nord- bis Mittelitalien. Wer zum Beispiel in Antalya baden geht, empfindet bei einer ähnlichen Luft-Wasser-Temperatur kaum Erfrischung.