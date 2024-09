Heute regnet es teils anhaltend, vor allem im Westen kommt viel Niederschlag zusammen.

In den Alpentälern weht heute starker bis stürmischer Föhn.

Auf den Bergen gibt es heute und morgen stürmische bis orkanartige Böen. Im Flachland muss besonders morgen mit Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht auf Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1800 m bis 1400 m.

Niederschlag

Von heute bis Samstag zieht nördlich der Schweiz das Sturmtief «Aitor» vorüber. Dabei fallen bis am heute Abend verbreitet 20 bis 50 mm, gebietsweise sogar bis 80 mm Regen. Am wenigsten regnet es in den Föhngebieten wie zum Beispiel Nordbünden. Morgen geht der teils anhaltende Regen in Schauerwetter über, das sich am Samstag vor allem am Alpennordhang noch fortsetzt.

Die intensiven Regenfälle können Bäche und kleinere Flüsse anschwellen lassen. Lokale Überschwemmungen und Erdrutsche sind nicht ausgeschlossen. Es empfiehlt sich, die Kanalisation freizuhalten und Wildbäche zu meiden.

Legende: Am Donnerstag regnet es verbreitet. Vor allem im Westen kommen 50 bis 80 mm Regen zusammen. SRF Meteo

Am Samstag gehen die Temperaturen markant zurück und die Schneefallgrenze sinkt inneralpin auf 1800 m, entlang der Voralpen teils bis 1400 m. Damit werden auf den höheren Alpenpässen Winterreifen notwendig.

Südweststurm und Föhn

Heute weht in den Alpentälern starker bis stürmischer Föhn. Die Windspitzen erreichen in typischen Föhntälern 75 bis lokal 110 km/h. Gleichzeitig treten auf den Jurahöhen und in den Bergen Sturm- und einzelne Orkanböen auf.

Legende: Sturmwarnung für Donnerstag Am Donnerstag weht stürmischer Föhn und auch auf den Jurahöhen ist mit Sturmböen zu rechnen. Im Flachland zieht der Wind erst auf Freitag richtig an. SRF Meteo

Im Flachland weht bereits heute teils böiger Wind, vor allem aber am morgen muss verbreitet mit starken Böen von 40 bis 80 km/h gerechnet werden. Dabei besteht die Gefahr, dass einzelne Äste von den noch gut belaubten Bäumen abbrechen.

Was ist ein Weather-Watch? Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Weather-Watch wird eine potenziell gefährliche Wetterlage erwartet. Meistens sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine SRF-Wetterwarnungen herausgegeben worden. Ein Weather-Watch wird einige Tage vor dem erwarteten Wetterereignis herausgegeben und laufend aktualisiert. Je näher das Ereignis, desto genauer die Vorhersage. Ist das Ereignis bereits im Gange, enthält der Weather-Watch sowohl eine Zwischenbilanz als auch einen Ausblick auf das, was noch zu erwarten ist. Ein Weather-Watch wird nur verfasst, wenn grosse Teile der Schweiz von einer potenziell gefährlichen Wetterlage betroffen sind.