In den Alpen verbreitet grosse Lawinengefahr

Viel Neuschnee in den Bergen: am Alpennordhang gebietsweise 30 bis 80 cm, im Unterwallis 70 bis 120 cm

Windig: bis am Donnerstag im Flachland stürmische Böen, auf den Gipfeln teils Orkanböen

Grosse Regenmengen: insbesondere Genferseeregion und Jura

Legende: SRFMeteo

Bis am Freitagmorgen trifft mit einer ausgeprägten Westwindlage sehr feuchte Atlantikluft auf die Schweiz. Das Ereignis steht im Zusammenhang mit einem «atmospheric river» (wörtlich übersetzt «atmosphärischer Fluss»). Entsprechend intensiv fallen Regen und Schnee aus.

Viel Schnee in den Bergen

Von Dienstagabend bis Freitagmorgen rechnen wir oberhalb von 1200 bis 1600 m mit erheblichen Neuschneemengen:

70 bis 120 cm: Unterwallis, angrenzende Waadtländer und Berner Alpen

30 bis 80 cm: Zentralwallis, zentraler und westlicher Alpennordhang

20 bis 50 cm: östlicher Alpennordhang

10 bis 30 cm: Nordtessin, Nord- und Mittelbünden

Legende: Besonders viel Schnee fällt im Unterwallis. Thomas Hämmig

Die Schneefallgrenze pendelt meist zwischen 1100 und 1600 m. In der Nacht auf Mittwoch steigt sie im Westen höher, in geschützten Alpentälern wie dem Rhonetal kann sie zeitweise deutlich tiefer liegen. In der Nacht auf Freitag sinkt sie teils unter 1000 m.

Wind und Lawinengefahr

Die Tiefdruckgebiete sorgen zudem für windige Verhältnisse. Im Flachland erwarten wir am Mittwoch und Donnerstag Böen zwischen 50 und 80 km/h, in erhöhten Lagen deutlich mehr, auf den Gipfeln 90 bis 120 km/h.

Legende: Die Kombination von Wind und Neuschnee sorgt für grosse Schneeverwehungen in den Bergen. Hans Koller

Es kommt zu grossen Schneeverwehungen und die Lawinensituation verschärft sich.

Legende: Laut SLF herrscht bereits verbreitet grosse Lawinengefahr im Alpenraum (Karte gültig bis Donnerstag, 17 Uhr). Das bedeutet: «Lawinen können an vielen Stellen leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen.» SRF Meteo

Regen

Unterhalb von 1000 m fällt meist Regen. Im Norden erwarten wir verbreitet 15 bis 30 mm Regen. In der Genferseeregion, im Unterwallis und im Jura kommen 40 bis 80 mm Regen zusammen. Im Mittel- und Südtessin und in Südbünden regnet es deutlich seltener.

Weiterer Verlauf

Am Freitag sorgt ein Zwischenhoch für eine Wetterberuhigung, bevor im Laufe des Samstags mit einer Kaltfront nochmals verbreitet Niederschlag einsetzt und die Schneefallgrenze deutlich sinkt. In der Nacht auf Sonntag sind damit bis in tiefe Lagen Schneeflocken möglich, die Mengen im Flachland sind aber noch unsicher. In der Nacht auf Montag wird es erneut windig und nass, zunächst wahrscheinlich mit Schnee bis in tiefe Lagen.