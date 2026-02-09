Viel Neuschnee ab 1500 m: am Alpennordhang 40 bis 80 cm, im Unterwallis teils über 100 cm

Vor allem am Mittwoch und Donnerstag windig: im Flachland stürmische Böen, auf den Gipfeln Orkanböen

Weiteres: ansteigende Lawinengefahr, am Samstag Schnee bis in tiefe Lagen möglich

Von Dienstag bis Samstag führen Tiefs sehr feuchte und mehrheitlich milde Luft vom Atlantik zur Schweiz. Das Ereignis steht im Zusammenhang mit einem «atmospheric river» (wörtlich übersetzt «atmosphärischer Fluss»). Erst am Samstag fliesst kalte Polarluft zur Schweiz.

Schnee oberhalb von 1500 m

In diesen Höhen fällt der Niederschlag meist als Schnee. Am Mittwoch steigt die Schneefallgrenze zum Teil aber auf 1500 bis 1800 m. Bis und mit Samstag erwarten wir oberhalb von 1500 m folgende Neuschneemengen:

80 bis 120 cm: Unterwallis, angrenzende Waadtländer und Berner Alpen

40 bis 80 cm: Zentralwallis und restlicher Alpennordhang

10 bis 30 cm: Nordtessin, weite Teile Nord- und Mittelbündens

Legende: Besonders viel Schnee fällt im Unterwallis. Thomas Hämmig

In den westlichen Alpen fällt zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen der Grossteil des Neuschnees. In den zentralen und östlichen Alpen sorgt vor allem der Nordstau von Freitagabend bis Samstag für viel Neuschnee.

Schnee unterhalb von 1500 m

Abgesehen von Mittwoch pendelt die Schneefallgrenze meist zwischen 1000 und 1500 m. Somit fällt bereits ab rund 1000 m Neuschnee, speziell von Freitag auf Samstag. Die Mengen sind variabel und meist geringer.

In den Alpentälern, zum Beispiel dem Rhonetal, könnte die Schneefallgrenze lokal und vorübergehend durch die Niederschlagsabkühlung auch unter 1000 m sinken.

Legende: Die Schneefallgrenze sinkt auf Samstag zum Ende der Niederschläge stark ab. SRF Meteo

Im Flachland ist am Samstag ebenfalls Schneefall möglich. Ob und wie viel Niederschlag noch fällt, wenn uns die kalte Luft erreicht, ist jedoch unsicher.

Wind und Lawinengefahr

Die Tiefdruckgebiete sorgen zudem für windige Verhältnisse. Am Mittwoch und Donnerstag ist es besonders turbulent: Im Flachland erwarten wir Böen von 50 bis 80 km/h, in erhöhten Lagen auch stärkere, auf den Gipfeln 100 bis 130 km/h.

Legende: Die Kombination von Wind und Neuschnee sorgt für grosse Schneeverwehungen in den Bergen. Hans Koller

Auch vor und nach der Wochenmitte ist es windig, speziell auf den Gipfeln wird der Schneefall oft von starkem Wind begleitet. Es kommt zu grossen Schneeverwehungen und die Lawinensituation wird sich verschärfen.

Regen

Auch wenn am Samstag Schnee bis ins Flachland möglich ist, fällt in tiefen Lagen meist Regen. Im Norden erwarten wir verbreitet 20 bis 50 mm Regen. In der Genferseeregion fallen voraussichtlich um 70 mm Regen. Im Mittel- und Südtessin kommt weniger Regen an als im Norden.