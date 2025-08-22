Wandern oder Mountainbiken? Das Wochenendwetter erlaubt beides, denn es gibt vielerorts recht sonniges Wetter. Am Samstag sind die Wolken am Alpennordhang zum Teil noch recht zahlreich. Noch mehr Wolken hat es im Süden, etwas Regen ist dort möglich.
Bild 1 von 6. Am Samstag. empfehlen wir eine Bikerunde. Bildquelle: SRF Meteo.
Bild 2 von 6. Am Sonntag. ist ideales Wanderwetter. Bildquelle: Luciano Moraschinelli.
Bild 3 von 6. Am Montag. kann man nochmals aufs Bike, am besten in der Höhe. Bildquelle: Lukas Neubacher.
Bild 4 von 6. Am Dienstag. ab ins Wasser. Bildquelle: Urs Zahner.
Bild 5 von 6. Am Mittwoch. wird es spannend. Gibt's ein knackiges Gewitter? Bildquelle: Toni Butzmann.
Bild 6 von 6. Am Donnerstag. werden wir von unten und von oben nass. Bildquelle: Jürg Scheidegger.
Für einen Badetag am Wochenende liegen die Höchstwerte im Norden mit rund 23 Grad für viele wohl knapp an der Schmerzgrenze. Dafür sind die Temperaturen am Nachmittag angenehm für eine Joggingrunde oder Biketour. Einen Hitzeschlag wie letzte Woche bleibt aus.
Die Badi lockt nochmals
Von Montag bis Mittwoch gibt es Badiwetter. Am wärmsten wird es voraussichtlich am Dienstag mit rund 27 Grad, auf 2000 m um 14 Grad. Die Freibäder dürften sich nochmals über regen Zulauf freuen, während die Bergseen eine erfrischende Alternative für alle in den Bergen bieten.
Achtung Gewitter
Am Mittwoch lohnt es sich, den Radar regelmässig zu konsultieren. Es könnten im Laufe des Tages Gewitter aufziehen.
Ab Donnerstag wird es eher herbstlich. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und der Regenschirm wird wieder zum treuen Begleiter. Es wird verbreitet nass.
Nochmals 25 Grad? Eher nicht!
Auf der Alpennordseite deuten die Langzeitmodelle ab Donnerstag keine Sommertage mit über 25 Grad mehr an. Ob der September nochmals mit Badiwetter lockt, ist noch offen.