Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Wandern oder Mountainbiken? Das Wochenendwetter erlaubt beides, denn es gibt vielerorts recht sonniges Wetter. Am Samstag sind die Wolken am Alpennordhang zum Teil noch recht zahlreich. Noch mehr Wolken hat es im Süden, etwas Regen ist dort möglich.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Am Samstag. empfehlen wir eine Bikerunde. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 6 Legende: Am Samstag empfehlen wir eine Bikerunde. SRF Meteo

Bild 2 von 6. Am Sonntag. ist ideales Wanderwetter. Bildquelle: Luciano Moraschinelli. 2 / 6 Legende: Am Sonntag ist ideales Wanderwetter. Luciano Moraschinelli

Bild 3 von 6. Am Montag. kann man nochmals aufs Bike, am besten in der Höhe. Bildquelle: Lukas Neubacher. 3 / 6 Legende: Am Montag kann man nochmals aufs Bike, am besten in der Höhe. Lukas Neubacher

Bild 4 von 6. Am Dienstag. ab ins Wasser. Bildquelle: Urs Zahner. 4 / 6 Legende: Am Dienstag ab ins Wasser. Urs Zahner

Bild 5 von 6. Am Mittwoch. wird es spannend. Gibt's ein knackiges Gewitter? Bildquelle: Toni Butzmann. 5 / 6 Legende: Am Mittwoch wird es spannend. Gibt's ein knackiges Gewitter? Toni Butzmann

Bild 6 von 6. Am Donnerstag. werden wir von unten und von oben nass. Bildquelle: Jürg Scheidegger. 6 / 6 Legende: Am Donnerstag werden wir von unten und von oben nass. Jürg Scheidegger Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Für einen Badetag am Wochenende liegen die Höchstwerte im Norden mit rund 23 Grad für viele wohl knapp an der Schmerzgrenze. Dafür sind die Temperaturen am Nachmittag angenehm für eine Joggingrunde oder Biketour. Einen Hitzeschlag wie letzte Woche bleibt aus.

Die Badi lockt nochmals

Von Montag bis Mittwoch gibt es Badiwetter. Am wärmsten wird es voraussichtlich am Dienstag mit rund 27 Grad, auf 2000 m um 14 Grad. Die Freibäder dürften sich nochmals über regen Zulauf freuen, während die Bergseen eine erfrischende Alternative für alle in den Bergen bieten.

Achtung Gewitter

Am Mittwoch lohnt es sich, den Radar regelmässig zu konsultieren. Es könnten im Laufe des Tages Gewitter aufziehen.

Ab Donnerstag wird es eher herbstlich. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und der Regenschirm wird wieder zum treuen Begleiter. Es wird verbreitet nass.

Legende: Höchstwerte Der blaue Balken zeigt den Unsicherheitsbereich. SRFMeteo (AIFS)

Nochmals 25 Grad? Eher nicht!

Auf der Alpennordseite deuten die Langzeitmodelle ab Donnerstag keine Sommertage mit über 25 Grad mehr an. Ob der September nochmals mit Badiwetter lockt, ist noch offen.