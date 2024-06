Wenn sich die Wolken am Himmel in eine Richtung bewegen, heisst das noch lange nicht, dass sich der Nebel über dem Boden in die gleiche Richtung bewegen möchte. Der Höhenwind weht abgekoppelt von der Bodenreibung oft konstant in eine Himmelsrichtung. Die Windströmung über dem Grund hingegen wird durch Berge, Hügel, Bäume und Häuser beeinflusst und folglich verwirbelt (mechanisch induzierte Turbulenz). Das Wettervideo der Woche stammt von Niklaus Hofer und zeigt den Tanz des Nebels .

Weitere eindrückliche Videos der vergangenen Woche finden Sie in der Galerie. Vielen Dank für alle eingesendeten SRFMeteo-Videos.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video einer Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.