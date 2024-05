Das Wettervideo der Woche geht an Rochelle Harwin. Eingefangen hat sie die Föhnstimmung am Vierwaldstättersee am letzten Sonntag. Eine Stimmung wie am Meer. In der Bildergalerie finden Sie weitere beeindruckende Videos der Woche, unter anderem vom Unwetter in Flawil am vergangenen Donnerstag.

Vielen Dank für alle eingesendeten SRFMeteo-Videos.

Schliessen 00:12 Video Unwetter, Flawil/SG, 2.5.24, Rolf Zingg Aus Meteo Zusatzmaterial vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 12 Sekunden. 00:32 Video Nebelschwaden, 4.5.24, Thun/BE, Christian Rölli Aus Meteo Zusatzmaterial vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 00:18 Video Linsenwolken, 1.5.24, Amriswil/TG, Bruno Rutishauser Aus Meteo Zusatzmaterial vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video einer Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.