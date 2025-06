Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Blitzshow in der Nacht

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Wettervideo der Woche geht an Felix Bühlmann. Sein Video zeigt eine spektakuläre Abfolge an nächtlichen Blitzen im Zeitraffer. Aufgenommen wurde das Video am Samstagabend. Andere tolle Videos zeigen weitere Nacht-Blitze oder die Quellwolken, die sich im Vorfeld der Gewitter bilden.

Weitere Top-Videos der letzten Woche

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo