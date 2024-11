Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Die Wellen des Nebelmeeres branden an den Berg wie an einen Strand. Dazu ein Sonnenuntergang und perfekt ist das Feriengefühl. Gratulation zum Wettervideo der Woche an Walti von Matt.

Eine weitere Hochnebel-Woche brachte weitere tolle Videos. Ein Nebelfall, weitere Nebelwellen und auch ein Tauchgang im Nebel sind dabei. Klicken Sie sich durch die Galerie! Vielen Dank für alle eingesandten #SRFMeteoVideos.

Schliessen 00:28 Video Küste des Nebelmeeres, 8.11., Seebodenalp/SZ, Sebastian Rusch Aus Meteo Zusatzmaterial vom 10.11.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:11 Video Nebelfall, 9.11., Allerheiligenberg/SO, Ueli Buri Aus Meteo Zusatzmaterial vom 10.11.2024. abspielen. Laufzeit 11 Sekunden. 00:33 Video Auftauchen, 7.11., Pfannenstiel/ZH, Urs Trottmann Aus Meteo Zusatzmaterial vom 10.11.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden. 00:23 Video Sonnenaufgang, 7.11., Mattenalp/BE, Werner Krebs Aus Meteo Zusatzmaterial vom 10.11.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video einer Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo Senden Sie uns Ihr Wettervideo Senden Sie uns Ihr Wettervideo